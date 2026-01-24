SOFINA iPスキンケアで夜が変わる♡冬の深夜美容キャンペーン

乾燥が深刻になりがちな冬の夜。SOFINA iPは、眠っている時間を美容時間へと変える新しいスキンケア習慣を提案します。夜のゴールデンタイムに着目し、角層細胞までうるおいを届けることで、翌朝の肌印象に差を。忙しい毎日でも効率よく美しさを育みたい女性に寄り添う、注目のキャンペーンがスタートします♡

夜のゴールデンタイム集中ケア

ゴールデンタイムリペア深夜浸透クリームは、就寝中の肌環境に着目した夜用クリーム。角層トリートメントGT処方により、乾燥を防ぐ角層バリア機能をサポートします。

ソフィーナ iPゴールデンタイムリペア深夜浸透クリーム



ツノが立つほど濃密なクリームが肌に吸い込まれるようになじみ、翌朝はもっちりとしたハリツヤ肌へ。みずみずしいクリアフローラルエナジーの香りも、夜のリラックスタイムを心地よく彩ります。

内容量：本体55g/レフィル55g

パーフェクトワン発♡美白ケアを変える炭酸セラムが新登場

土台から整える炭酸泡美容液

ソフィーナ iPベースケアセラム＜土台美容液®＞



洗顔後すぐに使うベースケアセラム＜土台美容液®＞は、100％炭酸ガスの噴射剤を応用した導入美容液。

毛穴の約1/20サイズの炭酸※４泡が角層最深部まで浸透し、うるおい・キメ・ツヤ・ハリ・ゴワつき※５といった複合的な肌悩みにアプローチします。

次に使うスキンケアのなじみを高め、毎日のケアを底上げする一本です。

内容量：本体90g/レフィル90g・180g

【キャンペーン情報】

応募期間：2026年1月20日（火）～4月13日（月）

※レシート有効期間：2026年1月13日（火）～4月13日（月）

対象商品条件：

・土台美容液（本体90g/本体225g/本体55g/本体90g＋基礎化粧液ミニボトル付き企画品）から1品

・深夜浸透クリーム（本体55g/レフィル55g/本体55g＋基礎化粧液ピロー付き企画品）から1品

合計2品購入

眠る時間を美しさに変えて

SOFINA iPの2品を夜のスキンケアに取り入れることで、過酷な乾燥にさらされる冬の肌も、眠っている間にしっかりケア。

深夜浸透クリームと土台美容液®が、角層細胞までうるおいを巡らせ、なめらかなハリツヤ肌へ導きます。

忙しい日々でも、夜のひとときを味方につける美容習慣を始めてみてください♪