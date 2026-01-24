婚活において、自分と不釣り合いな高望みをするほど痛い目を見るようです。



漫画家・井原タクヤさんの作品『運命など存在しないので』は、『ヤンマガWeb』（講談社）にて連載中の作品です。そのなかの抜粋エピソード『第8話 マッチングアプリの罠』では、高望みをする女性が現実と向き合う様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、9700ものいいねが寄せられました。



結婚相談所で婚活に励む38歳の元キャビンアテンダント・大塚。『年収1000万、イケメン、できれば年下』という高すぎる理想を捨てきれず、マッチングアプリに手を出します。そこでイケメン商社マンと出会いますが、弄ばれたうえに捨てられてしまうのでした。



そこで大塚は再び結婚相談所へと戻ります。仲人の柏木がピックアップした大塚におすすめの男性を見せられますが、大塚は「ついこの間まで年収1500万のイケメンと付き合っていた」感覚が抜けきれないようです。



大塚は「自分で検索してお見合いを申し込む！」と言い張り、スマホで理想の男性たちにお見合いを申し込みしました。しかしその結果はすべて『お見合い前不成立』。大塚は再び柏木のもとへ行き、彼を問い詰めます。



大塚は「マッチングアプリでは高収入の男たちに選ばれてたんだから」と言い張りますが、柏木は「選ばれていませんよ だって結婚できていませんよね？」と正面から言いました。



柏木によると、アプリでの交際は『スーパーの試食と似ている』とのこと。月数千円で出会い放題のマッチングアプリはタダ同然であり、飽きたらブロックすればいいだけの関係です。



その結果、『高年収』を餌に女性はタダ食いされている自覚もないまま『格上の男性と釣り合っている』と勘違いしてしまいます。そして本来自分と釣り合うはずの男性を受け入れられなくなり、婚活が泥沼化してしまうのです。



それを聞いた大塚は、「なんでこんな目に遭うのよ〜！きっと私は幸せになれない運命なんだわ」と泣き崩れます。柏木は「『運命』は思考停止の言葉です 逆に言えば幸せを諦めるべき運命などありはしない」と彼女に話しました。



それから大塚は、柏木のもとで婚活を続けることを決意しました。『年収1000万以上』『イケメン』『年下』のどれかひとつを選択してと言われた大塚は、『年下』を選んだようです。



同作に対し、SNS上では「自分に釣り合っているって勘違いしてしまうのって怖い」「婚活やってる人は絶対読んだほうがいい！」など注目を集めています。そこで、作者の井原タクヤさんに話を聞きました。



『運命』と片付けてしまうと、その裏にある課題や努力を見落としてしまうかも

―『高望みをしすぎる女性』の問題をなぜ描こうと？



このエピソードを描くに当たって注目したのは、「高望みをしすぎる女性」そのものではなく、高望みが強化されていく「現代の出会いの構造」でした。



作中の大塚さんはマッチングアプリで出会ったハイスペック男性と関係を持ちますが、「遊び相手としてマッチングしただけ」なのを「釣り合ってるからマッチングした」と誤認してしまいます。その経験が、次の婚活で求める条件を引き上げていく要因になります。



こうした勘違い自体は昔からありましたが、マッチングアプリの普及以降より加速していると感じています。ボタン1つで簡単に関係を切れる環境下では、リスクを負わずに遊び目的の出会いに手を出しやすい。



しかも遊び上手の男性ほど、遊びであることを悟らせないまま関係を終わらせるため、女性側の誤認が修正されにくい。その結果として、本人の自覚とは無関係に、理想だけが更新され続けるケースが生まれる。



この点が現代的で興味深い構造であると思い、作品で取り上げました。



―柏木さんの「運命は思考停止の言葉」という台詞が印象的でした。タイトルも『運命など存在しないので』と作品を象徴するような言葉だと思います。



「運命など存在しない」というフレーズに対して「世知辛い」「冷たい」といったご感想をいただくことがありますが、「運命」という言葉そのものを否定したいわけではありません。ただ、誰かと上手く行かなかった理由を検証せずに「運命の人じゃなかった」と処理してしまうことは、自分の選択や課題から目を逸らすことでもあります。



また、一緒にいて心地よい相手を「運命の人だから」と片付けてしまうと、相手がその関係を成り立たせるために払っている努力や配慮を見落としてしまう危うさもある。「運命など存在しない」という言葉には、そうした感覚を込めました。



―メッセージをお願いします。



意見の分かれる作品だと思いますが、ぜひ議論しながら楽しんでいただけたらうれしいです。



1月20日（火）発売の単行本2巻では、結婚相談所でのお見合いやデートなど関係性が一歩先に進んだエピソードも収録されており、1巻で登場したゲストが再び活躍する場面もありますので、各キャラの選択や変化をそれぞれの立場で受け取っていただければと思います。



