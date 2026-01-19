「ねこねこ」“猫の日”に向けた新作発売へ！ こねこモチーフのスイーツ＆グッズを用意
フードショップ「ねこねこ」は、2月1日（日）から、2月22日（日）の“猫の日”に向けた新作スイーツと限定グッズを、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】ふわふわのしっぽチャーム付き！ キュートな「ねこねこの日バッグ」も
■テーマは“〜ねこねこの日〜”
今回発売されるのは、“〜ねこねこの日〜”をテーマに、あどけなさが残る“こねこ”の愛らしい姿をモチーフにした新商品。
こねこをイメージした「こねこチーズケーキ」は、北海道産ミルクや北海道産クリームチーズを使用し、コクのある味わいとなめらかな口どけが楽しめるスイーツで、アクセントとして香ばしくほろほろとした食感のクランブルをトッピングしている。
また、ふわふわなしっぽチャームと焼き菓子を詰め込んだ「ねこねこの日バッグ」や、ティータイムにぴったりなブランド初のキャニスター缶「ねこねこキャニスター缶」が登場。いずれも、愛らしいこねこたちが描かれたイラストがデザインされている。
さらに、姉妹ブランドの「パステル」よりキュートなこねこを表現した「ね！こねこプリン」が発売されるほか、公式オンラインストアでは「こねこチーズケーキ」と限定グッズがセットになった「カラビナポーチ付き ねこねこの日セットB」も展開予定だ。
