¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥Õ¥¸·î£¹¡¡´Ç¸î»Õ±é¤¸¤ë£³£²ºÐ¤ÎÀµÂÎ¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö±éµ»¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¾×·â£÷¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇö¹¬¤«¡ª¡©¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¡Ê·îÍË¡¦¸å£¹»þ¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë£³£²ºÐ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¤È¤·¤Æ¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ±é¤¸¤ëÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¤³¤È¤Ï¡Ë¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ÇÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡££±£²Æü¤Ë½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬Æ¯¤¯ÅÔÎ©¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡£Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î½÷À´Ç¸î»Õ¡¦¾¾ËÜ²ÂÀ¤¤¬¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¸Ð²»ÇÈ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤áµ¤Ì£¡£°ÊÁ°¤ÏÀ°·Á³°²Ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬°éµÙÌÀ¤±¤«¤éÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤À¡£
¡¡¹õÈ±¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Ì¯¤ËÍî¤ÁÃå¤¤òÊü¤Ä¾¾ËÜ¡£¤Ê¤ó¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡£¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©º£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤¢¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢Ç¼¸À¤ÎÇö¹¬¤«¡ª¡©¡ª¡©£³£°Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤Î´Ç¸î»Õ¡¢Ç¼¸À¤Î¤ß¤æ¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾×·â£÷¡×¡ÖÇö¹¬¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿½÷Í¥¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È±¿¤Ð¤¹¤È¤ß¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«Ç¼¸À¤Î¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö´Ç¸î»Õ¡¢Ç¼¸À¤Î¹¬¤µ¤ó¤«¡ª¡©¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇ¼¸À¡×¤ÎÇö¹¬¤À¡£
¡¡ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¤ò¹¥±é¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö±éµ»¾å¼ê¤¤¡×¡ÖÇ¼¸À¤ÎÇö¹¬¤µ¤ó¡¢´Ç¸î»ÕÌò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¡ÁÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Î¥¥ã¥éÊø²õ¤·¤¿¤Ê¡×¤È±éµ»ÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£