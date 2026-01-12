銀座コージーコーナーは、バレンタイン限定ブランド「コスモリリック」のコレクションを全国の店舗で1月6日から順次販売、オンラインショップでも販売している（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）。

バレンタインに自分へのごほうびや、宇宙・月・星座モチーフが好きな人への贈り物として昨年誕生したブランド、「コスモリリック」。今年は、12星座をその性質によって分けた［火・地・風・水］の4つのエレメントをモチーフにした新作コレクションが仲間入り。よりきらめきを増したラインアップで登場する。

新たに加わったのは、「月の煌めきエレメント〜火と地〜（4個入）」と「月の煌めきエレメント〜風と水〜（4個入）」。自分はもちろん、贈りたい相手のエレメントで商品を選ぶといった楽しみ方ができる。

アソートの焼菓子は、月や星座などラッキーモチーフをイメージしたクッキーやマドレーヌ、パウンドケーキなど。さらに「月と惑星BOX（7個入）」、「月影猫のミラージュ缶（8個入）」、「月とおまじない缶（10個入）」、「星ふる月夜ポーチ（8個入）」には、ポジティブになれる宇宙（ソラ）からのメッセージカードが付く。ぜひ手に取って楽しんでほしい考え。



「月の煌めきエレメント〜火と地〜（4個入）」

「月の煌めきエレメント〜火と地〜（4個入）」は、12星座のうち＜火：おひつじ座・しし座・いて座＞と＜地：おうし座・おとめ座・やぎ座＞のエレメントに属する星座のマークとストーンをデザインしたボックスに、ラッキーモチーフの［月］や［星］をテーマにした焼菓子3種をアソートした。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。



「月の煌めきエレメント〜風と水〜（4個入）」

「月の煌めきエレメント〜風と水〜（4個入）」は、12星座のうち＜風：ふたご座・てんびん座・みずがめ座＞と＜水：かに座・さそり座・うお座＞のエレメントに属する星座のマークとストーンをデザインしたボックスに、ラッキーモチーフの［月］や［星］をテーマにした焼菓子3種をアソートした。



「月と惑星BOX（7個入）」

「月と惑星BOX（7個入）」は、月の満ち欠けと星座をあしらった、天体をイメージした筒形のボックスに、ラッキーモチーフの［月］や［星］をテーマにした焼菓子3種をアソートした。ポジティブになれる宇宙（ソラ）からのメッセージカード付きとなっている。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。

「月影猫のミラージュ缶（8個入）」は、月の満ち欠けに合わせて行動が変わるといわれる、神秘的な黒猫がデザインされた宝石箱のような缶に、ラッキーモチーフの［月］や［星］をテーマにした焼菓子2種をアソートした。ポジティブになれる宇宙（ソラ）からのメッセージカード付き。



「月とおまじない缶（10個入）」

「月とおまじない缶（10個入）」は、エレメントと星座、月と太陽、星の軌道など、宇宙の神秘的な関係性を表した缶に、ラッキーモチーフの［月］や［星］をテーマにした焼菓子4種をアソートした。ポジティブになれる宇宙（ソラ）からのメッセージカード付き。



「星ふる月夜ポーチ（8個入）」

「星ふる月夜ポーチ（8個入）」は、夜空に浮かぶ月とキラキラと瞬く流星を閉じ込めたポーチに、ラッキーモチーフの［月］や［星］をテーマにした焼菓子4種をアソートした。ポジティブになれる宇宙（ソラ）からのメッセージカード付き。

［小売価格］

月の煌めきエレメント〜火と地〜（4個入）：540円

月の煌めきエレメント〜風と水〜（4個入）：540円

月と惑星BOX（7個入）：1188円

月影猫のミラージュ缶（8個入）：1404円

月とおまじない缶（10個入）：1620円

星ふる月夜ポーチ（8個入）：1650円

（すべて税込）

［発売日］1月6日（火）から順次

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp