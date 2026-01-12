まさかの光景をDAZNも紹介

ドイツで開催されたボクシングのWBC世界ライト級暫定王座決定戦で、珍しい光景が生まれた。海外ファンも「何が起きたんだ？」「AIかと思ったよ」などと驚きの声を上げている。

10日のジャディエル・エレーラ（キューバ）対リカルド・ヌニェス（パナマ）戦。8回にエレーラが試合を決めようと猛ラッシュを浴びせた場面だった。

エレーラの背後から止めにかかったレフェリーが、なぜかバランスを崩してキャンバスに倒れこんだ。“ダウン”を喫したことで場内は騒然。心配されたが無事に立ち上がると、エレーラの勝利を告げた。

スポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xが「今夜の最もクレイジーな瞬間の一つ」としてこの場面を紹介。海外ファンからも「何が起きたんだ？」「AIかと思ったよ」「素晴らしい判断だ」「狂ってるだろ」「今すぐに解任すべきだ」「彼はベッドにいるべきだろう」「このレフェリーは何歳なんだ」などと驚きの声が集まっていた。

8回TKO勝ちでタイトルを掴んだエレーラはこれでプロ18勝（16KO）無敗としている。



（THE ANSWER編集部）