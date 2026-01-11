女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（57）が2026年1月5日、自身のインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）を交えた家族3ショットを披露した。

「JJと写真を撮ったのも忘れていましたが」

25年8月、留学のため渡米していた大維志さん。木下氏は25年12月19日のインスタグラムで、「昨夜は、JJの帰国で家族は大盛り上がりでした」と明かしていた。

年が変わって、1月5日の投稿でも家族ショットを投稿した。家族との話題では「新年会」についてつづり、「酔ってしまい、JJと写真を撮ったのも忘れていましたが、今朝携帯を見ると有りました。（笑）」とおどけている。

インスタグラムに投稿された写真では、ジャガー横田さんが、少し無精髭をたくわえて上半身裸の大維志さんにハグをして笑顔をのぞかせており、3人で仲睦まじい様子を披露している。

この投稿には、「JJ君イケメン過ぎる」「ラブラブ家族いいですね」「幸せ家族〜」「仲良し親子」「JJもジャガーさんも可愛い」といったコメントが寄せられていた。