¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÌó20Ç¯Á°¤ËÀã»³¤Çµ¯¤¤¿Ì¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë»ö¸ÎÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡Ö20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢¥Ü¥¯¤âçÓ¤á¤Æ¤¤¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤éº£¤Ç¤â¡¢¡ÚçÓ¤á¤Æ¤ë¤È»à¤Ì¤¾¡©¡Û¤ÈÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¸À¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Åö»þ¡¢Åß¤Î3¤«·î´Ö¤òÀã»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤·¡¢Ä«¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢Ãë¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢Ìë¤Ïºî¶Ê¤È¤¤¤¦À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÌë¡¢ºî¶Ê¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤êµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤ÇÀã»³¤òÁö¹ÔÃæ¡¢Èþ¤·¤¤Ìë·Ê¤Ë¸«¤È¤ì¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡Ê»ë³¦ÉÔÎÉ¡Ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢³³¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤ËÁø¤¿¤Ã¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤Çµ¤¤ò¼º¤¤¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¡×¤Ë¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¹¹¤Ë20¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î¿¼Àã¤Ë»É¤µ¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¿¥Ð¥³12È¢¤À¤±¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÀäË¾´¶¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ«5»þ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¿½¦¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö³ÎÇ§ÉÔÂ¤â¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤â¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ôú¤ê¤â¡¢Á´Éô¡¢»à¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¼«Á³¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÌ¿¤òÃ¥¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢¡ÖÌýÃÇ¤¹¤ë¤Ê¡£çÓ¤á¤ë¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤í¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢
¥Þ¥¸¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡ØÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡Ù¤¬°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø´·¤ì¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¡Ù¤¬°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡×¡ÖçÓ¤á¤Æ¤ë¤È»à¤Ì¤¾¡¢¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¼ÂÂÎ¸³¥Ù¡¼¥¹¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸·¤·¤µ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
