ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、自身のSNSを更新し、ドジャースタジアムで愛犬デコピンと自主トレーニングに励む姿を公開した。

改修工事が進められるドジャースタジアムのスタンドを背景に、デコピンがグラウンドを走ってボールを追いかけ、くわえて持ち帰ってくる姿などが映し出された。室内施設を駆け回る姿や、クラブハウスでバットを持って打撃練習に向かう大谷の後ろにぴったり寄りそう写真も投稿された。大谷の練習動画は今年に入って初公開だったが、大リーグ公式SNSは「デコイ（デコピン）は2026年シーズンに向けて準備万全だ！」と、ちゃめっ気たっぷりに伝えた。

背番号17にちなんで米国時間1月7日のこの日は、大リーグ専門局「MLBネットワーク」が大谷が残してきた数々の偉業を称える「SHOHEI DAY」を実施。特別編成で現地午前9時から深夜まで識者による「大谷の素晴らしい瞬間」などが放送された。中継インタビューに登場したデーブ・ロバーツ監督は「史上最高の選手」と評した上で「彼はただ勝ちたいだけ。勝つための狂気じみた競争心がある」などと解説した。

2月のキャンプインまで約1カ月。ド軍3年目となる今季は、98〜00年のヤンキース以来となるワールドシリーズ3連覇や、侍ジャパンではWBC連覇が懸かる。2つの頂点へ向け、大谷の2026年が始まった。

≪年「50―50」達成試合など“素晴らしい瞬間”再放送≫「SHOHEI DAY」は「MLB.TV」などで配信され「50―50（50本塁打、50盗塁）」を達成した24年9月19日のマーリンズ戦、昨年10月17日に「10奪三振＆3本塁打」を記録したブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦の再放送なども行われた。ドジャース戦の実況を務めるスティーブン・エツオ・ネルソン氏も登場し「みんなが期待している場面で必ず結果を残す。それは本当に驚くべきこと」と日々の活躍を称えた。