ドジャース・大谷翔平投手が出演するキリンのＣＭが１月１日からオンエアされ、ＳＮＳ上で「めっちゃ可愛くて癒される」「息の根とめにきた？！」など大きな反響を呼んでいる。大谷のキリンＣＭは初めて。

「キリン プラズマ乳酸菌」の新ＴＶＣＭ『大谷翔平の免疫ケア・新年』篇では、大谷が雪降る冬の街中で信号待ちをする女の子に、大きなくまのぬいぐるみを使って優しい笑顔で手を振る。昨年４月に第１子長女が誕生しており「２４時間野球のことしか考えてこなかったので、家族のためにできることを考えるのは、幸せですね。」と父親になった心境の変化を穏やかな表情で語っている。

キリンが公式ＸでこのＣＭを投稿すると、ネット上では「ちょ！これは可愛いすぎる」「こんなパパが欲しい人生だった…」「ヤバッ たった今このＣＭをＴＶで初めて観たけどめっちゃ可愛くて癒される 大きなくまのぬいぐるみ×大谷翔平 ↑↑↑この組み合わせ考えた人 天才かも」「キ、キリンさん 息の根をとめにきましたね！！？？ やばいやばいやばいやばい」「大谷翔平の使い方をよく知ってらっしゃる。ほっこりする素敵なＣＭだわ」などの声があがっている。