Å·³¤Í´´õ¡¡¥Ð¥¹Î¹¤Ç¿²¤ëÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¡Ö¤½¤³¤ò¿²¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡£²£°£²£²Ç¯¸ø³«¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤À¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦»ÔÀî±îÇ·½õ¤Î¼«»¦¤Û¤¦½õ»ö·ï¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢£²ÅÙ¤â¸ø³«±ä´ü¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Î£Á£Ì¡×¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢¤ä¤Ã¤È¸ø³«¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï£±£´Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°·ëÈÇ¡£¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥È¥ê¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¶§°ÈÈ¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë·º»ö¥â¥Î¤À¡£¼ç±é¤ÏÅ·³¤Í´´õ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ºò½©¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ö£µ£ô£è¡¡£Ó£Å£Á£Ó£Ï£Î¡×¤¬Àè·î£±£¸Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÍâÆü¤«¤éÇ¯»Ï¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Î¼çÍ×ÈÖÁÈ¤Ë¥¥ó¥È¥ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ïà¥¥ó¥È¥êáÂç´¶¼Õº×¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤³¤Î°ìÂç£Ð£Ò¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤ó¤È£²£°¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤È²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¸÷°ì¡õ¥·¥²¤Î£Ó£È£Ï£×¥Þ¥ó¡ª¡ª¡×¤â¤½¤Î£±¤Ä¤À¤¬¡¢£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç´ó¤êÆ»¤ÎÎ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹Î¹¤Î¥Û¥¹¥ÈÌò¡¦ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê£¸£´¡Ë¤òÅ·³¤¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¡¢à´°Íî¤Áá¤µ¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÆÁ¸÷¤Ï¥Ð¥¹°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤è¤¯¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÌ²¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ê°ì½ï¤ËÎ¹¤¹¤ë¡Ë¥²¥¹¥È¤ÏËº¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÈÖÁÈÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî£±£³Ç¯´Ö¤Ç£±£³£°²ó¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÆÁ¸÷¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¿²¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤À¡£
¡¡Å·³¤¤Ë¡Ö¿²¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¯ÆÁ¸÷¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ä¼ºÎé¡¢ÈóÎé¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç»ä¤Ï¿²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ÊÄ¤¸¤ä¤¹¤¤ÌÜ¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£¥Û¥ó¥È¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤³¤ì¡£¤¢¤Î¡Ê¥Ð¥¹¤Î¡ËÍÉ¤ì¤Ç¡£¤¨¤¨¡£°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Å·³¤¤¬¡Ö¤½¤³¤ò¿²¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÁ¸÷¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤Þ¤ÀÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¥¥ó¥È¥ê¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¾Ú¸À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¿²¤Æ²Ô¤²¤ë¤Î¤ÏÆÁ¸÷¤µ¤ó¤È¥Ñ¥ó¥À¤À¤±¤À¡Ù¤È¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤Ï¡Ö¹õÌø¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¹¤Í¤§¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¤Þ¤µ¤«¿²¤Æ²Ô¤²¤ë¤Ã¤Æ¡Ê»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£¿²¤ëÁ°¤ÏÎÞ¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤ì¤Ç´ªÊÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é£±£°£°£°±ß»¥¤ÎÂ«¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³Å·³¤¤«¤é¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£