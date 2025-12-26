西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間の２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった。

複数の現地メディアによると、３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で投球回によって出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になるという。さらに、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）が組み込まれるという、日本人初の異例の内容も組み込まれた。３年間の契約中であっても、契約を破棄してＦＡとなる可能性がある。

今井は栃木・作新学院高３年の１６年夏に甲子園で優勝投手に輝き、同年ドラフト１位で西武に入団。２３年には初の２ケタ勝利に到達し、２４年には最多奪三振のタイトルを獲得した。２５年シーズンは、２４登板で１０勝５敗、防御率１・９２をマーク。シーズン終了後には「一番いい時期が過ぎてからじゃ遅い。どこまで通用するのか（試したい）」と、米挑戦への思いを熱弁していた。球団に熱意が伝わり、ポスティングが認められていた。