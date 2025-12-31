¥Û¥ó¥À¡Ö¡ÈÆüËÜÌ¤Æ³Æþ¡É¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¡ÖÂç¤¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¼Ö½Å100kg¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö16¥¤¥ó¥Á¤Î¾è¤êÌ£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â ¡ÈÂ¤Ä¤À¡É¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¸¶ÉÕÆó¼ï¥â¥Ç¥ë¡ÖVISION 110¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯¡©
²¤½£¤Î¡ÖDio110¡×!? ¡ÖVISION110¡×¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯11·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ëEICMA 2025¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï50¤«¹ñ°Ê¾å¤«¤é730¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÅ¸¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÆóÎØ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖVISION¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë110¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¤â¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½¤¨¡¢¿··¿¡ÖCB1000GT¡×¤ä¡ÖHonda WN7¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢EICMA 2025¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¯¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÂæ¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖVISION (¥Ó¥¸¥ç¥ó)110¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡VISION 110¤Ï¡¢2012Ç¯¥â¥Ç¥ë¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë109cc¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥Æ¥£¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²¤½£»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¹Ãæ¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼ÖÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹1925mm¡ßÁ´Éý686mm¡ßÁ´¹â1125mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï1280mm¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È¹â¤Ï175mm¤ÈÄã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¤Ä¤À¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë16¥¤¥ó¥Á¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¡¢ÀÐ¾ö¤ä¹Ó¤ì¤¿ÊÞÁõ¤¬»Ä¤ë²¤½£¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢VISION110¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬³«È¯¤·¤¿¼¡À¤Âå¾®·¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼ÍÑ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖeSP¡Êenhanced Smart Power¡Ë¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡eSP¤Ï¡¢¾®·¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤ÈÀÅ½ÍÀ¡¢´Ä¶ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç³¾Æ¡¦ÎäµÑ¡¦½á³ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢ÆâÉô¤ÎÄñ¹³¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤ä¡¢Ç³¾Æ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÀß·×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¤ÈÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¡õ¥´¡¼¤¬Â³¤¯´Ä¶¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È·ÐºÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢eSP¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢VISION110¤Ï¥µ¥¤¥º¤ä¥¿¥¤¥ä·Â¤³¤½°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDio110¡×¤È´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸»ÅÍÍ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤É¤Á¤é¤âÆü¾ïÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥Æ¥£¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢eSP¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½À®¤ä¼ÂÍÑÁõÈ÷¤ÎÊý¸þÀ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ç¤âVISION110¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö16¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¼¡£Dio110¤ÎÊý¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤·¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢Âç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÁö¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢100kg¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ÚÎÌ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤Î·Ú¤µ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î¤ßÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢VISION 110°Ê³°¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï³¤³°¤ÇÀè¹ÔÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö³¤³°ÀìÇä¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢VISION 110¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£¸å¹ñÆâÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£