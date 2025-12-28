『ルリドラゴン』アニメ化決定でPV公開 制作は京都アニメーション
『週刊少年ジャンプ』電子版にて隔号連載中の眞藤雅興氏による漫画『ルリドラゴン』が、テレビアニメ化されることが決定した。京都アニメーションが制作する。
【動画】京アニっぽい！公開された『ルリドラゴン』アニメ化PV
本作は、ある朝突如として頭にツノが生えた女子高生・青木ルリのゆるっとした日々を描く。「全国書店員が選んだおすすめコミック2023」では1位を獲得、「次にくるマンガ大賞 2024」Webマンガ部門では2位にランクインなど各所で話題を呼んだ。
公開されたPVでは、肩をたたかれ振り返って驚く、原作1巻の表紙と同じ姿のルリが登場。原作でのおなじみのポーズのルリも描かれ、京都アニメーションが描くルリの姿の初お披露目となった。放送は「だいぶさき」ということで、続報は追って発表される。
■原作・眞藤雅興コメント
ルリドラゴン今年も読んでくれてありがとうございました。「氷菓」が特に好きな京アニ作品なのですが中でも多視点で動く文化祭パート。店番をする奉太郎の一部始終が一番楽しくて好きです。座ってるだけなのに！！そんな京都アニメーションさん制作でこの漫画―アニメ化します。
