¡ÖÎä¤¨À¤Ï´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¡×¤Ï´ª°ã¤¤¡¡Åß¤ÎÂ¤¬Îä¤¨¤ë¸¶°ø¤Ï¡ÈÂ´À¡É¤«¤â
¡¡´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂÀè¤¬Îä¤¨¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£¸ü¼ê¤Î·¤²¼¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Îä¤¨¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÎä¤¨¡¢¸¶°ø¤Ï·¤¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¤¤¿Â´À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Â¤ÎÎ¢¤Ï1Æü¤Ë¥³¥Ã¥×1ÇÕÊ¬¤â¤Î´À¤ò¤«¤¯¤È¸À¤ï¤ì¡¢½©Åß¤Ï¾ø¤ì¤ä¤¹¤¯´¥¤¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´À¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤ËÂÎ²¹¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂÀè¤¬°ìµ¤¤ËÎä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£½©Åß¤ÎÂÎä¤¨ÂÐºö¤Ï¡¢²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£´À¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢Îä¤¨¡¦¥à¥ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤òÆ±»þ¤ËËÉ¤°¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤³¤½¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡¢Åß¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©´À¥±¥¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ½¤ë¤À¤±´ÊÃ±¡ª15Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¼êÈ©Éü³è¡¢½µËö¤Î¡È¤´Ë«Èþ¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡É
¢£¥Ç¥ª¥Ê¥Á¥å¥ì Â»Ø¤µ¤é¤µ¤é¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë
ÂÍÑÀ©´À¥±¥¢¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÅÉ¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡£Í¸úÀ®Ê¬¤Ë¾Æ¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Â»Ø¤äÂÎ¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤·¤Æ´À¤òÍÞ¤¨¤ë¡£Ä«¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¤µ¤é¤µ¤é´¶¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¡¢·¤¤ÎÃæ¤Î¥à¥ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤ÇÎä¤¨¤ä¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Ìµ¹áÎÁ¤ÇÅß¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ê¤É·¤¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£´À¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷´¶¤òº¬ËÜ¤«¤é¥±¥¢¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤¿°ìËÜ¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¾Æ¥ß¥ç¥¦¥Ð¥óÇÛ¹ç¤Ç¹â¤¤À©´ÀÎÏ
¡¦Ä¾ÅÉ¤ê¤ÇÂ»Ø¤Þ¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯Ì©Ãå
¡¦Ìµ¹áÎÁ¤ÇÅß¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¢£Ban ´À¥Ö¥í¥Ã¥¯ ÂÍÑ¥¸¥§¥ë
¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¿¤Ó¤¬¤è¤¯¡¢ÂÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤ä¤¹¤¤ÂÍÑÀ©´ÀºÞ¡£¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÉÉÛ¸å¤¹¤°¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£Â´À¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·¤Æâ¤Î¼¾µ¤¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥à¥ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÂ´À¥±¥¢¤ò½¬´·²½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£Åß¾ì¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¡¢´À¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤°·¤¤¬Íú¤±¤ë
¡¦¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÇËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¢£¥¨¥¤¥È¥Õ¥©¡¼ 8¡ß4 ¥Õ¥Ã¥È¥¹¥×¥ì¡¼
¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ëÂÍÑ¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¡£Â¤ËÄ¾ÀÜÊ®Ì¸¤Ç¤¡¢Â®´¥À¤¬¹â¤¤¤¿¤á³°½ÐÁ°¤Î¥±¥¢¤äÆüÃæ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÊØÍø¡£À©´ÀÎÏ¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¤À¤¬¡¢¥à¥ì´¶¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·¤¤ÎÃæ¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Ä¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¸¥§¥ë¤ÈÊ»ÍÑ¤·¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¥µ¥Ö¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Åß¤Î¥Ö¡¼¥ÄÃåÍÑ»þ¤ÎÉÔ²÷´¶ÂÐºö¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¼ê·Ú
¡¦Â®´¥¤Ç³°½ÐÁ°¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¡¦»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤Î¥µ¥Ö¥±¥¢¤ËÊØÍø
¢£Lanito µÛ´À¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡Ê»È¤¤¼Î¤Æ¡Ë
·¤¤ÎÃæ¤ËÉß¤¯¤À¤±¤ÇÂ´À¤òµÛ¼ý¤¹¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡£¶ËÇöÀß·×¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÇÂ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£´À¤òµÛ¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç·¤Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢¥à¥ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç·ë²ÌÅª¤ËÂÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£À©´ÀºÞ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂ¸µ´Ä¶¤òºî¤ì¤ë¡£¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ê¤É¡¢·¤¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦´À¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¥à¥ì¤òËÉ»ß
¡¦¶ËÇö¤Ç·¤¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤
¡¦À©´ÀºÞ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ËºÇÅ¬
¢£¥°¥é¥ó¥º¥ì¥á¥Ç¥£¡Ê·¤ÍÑ¾Ã½¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ë
À©´ÀºÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·¤¤ÎÃæ¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç»¨¶Ý¤ÎÈË¿£¤òËÉ¤®¡¢¥à¥ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£·¤Æâ´Ä¶¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Â¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·¤Â¦¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÂÍÑÀ©´ÀºÞ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¡£Åß¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤Ë¤âÄêÈÖ¤Î°ìÉÊ¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦·¤¤ÎÃæ¤Î¥à¥ì¡¦¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤ËÆÃ²½
¡¦À©´ÀºÞ¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦Åß¤Î¥Ö¡¼¥Ä¥±¥¢¤Ë¤â³èÌö
¡¡Åß¤ÎÂÎä¤¨ÂÐºö¤Ï¡¢²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£·¤¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¯Â´À¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îä¤¨¡¦¥à¥ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤òÆ±»þ¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂÍÑÀ©´ÀºÞ¤äµÛ´À¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Åß¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÂ¸µ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡£
¢£¥Ç¥ª¥Ê¥Á¥å¥ì Â»Ø¤µ¤é¤µ¤é¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë
ÂÍÑÀ©´À¥±¥¢¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÅÉ¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡£Í¸úÀ®Ê¬¤Ë¾Æ¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Â»Ø¤äÂÎ¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤·¤Æ´À¤òÍÞ¤¨¤ë¡£Ä«¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¤µ¤é¤µ¤é´¶¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¡¢·¤¤ÎÃæ¤Î¥à¥ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤ÇÎä¤¨¤ä¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Ìµ¹áÎÁ¤ÇÅß¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ê¤É·¤¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£´À¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷´¶¤òº¬ËÜ¤«¤é¥±¥¢¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤¿°ìËÜ¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¾Æ¥ß¥ç¥¦¥Ð¥óÇÛ¹ç¤Ç¹â¤¤À©´ÀÎÏ
¡¦Ä¾ÅÉ¤ê¤ÇÂ»Ø¤Þ¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯Ì©Ãå
¡¦Ìµ¹áÎÁ¤ÇÅß¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¢£Ban ´À¥Ö¥í¥Ã¥¯ ÂÍÑ¥¸¥§¥ë
¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¿¤Ó¤¬¤è¤¯¡¢ÂÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤ä¤¹¤¤ÂÍÑÀ©´ÀºÞ¡£¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÉÉÛ¸å¤¹¤°¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£Â´À¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·¤Æâ¤Î¼¾µ¤¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥à¥ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÂ´À¥±¥¢¤ò½¬´·²½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£Åß¾ì¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¡¢´À¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤°·¤¤¬Íú¤±¤ë
¡¦¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÇËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¢£¥¨¥¤¥È¥Õ¥©¡¼ 8¡ß4 ¥Õ¥Ã¥È¥¹¥×¥ì¡¼
¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ëÂÍÑ¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¡£Â¤ËÄ¾ÀÜÊ®Ì¸¤Ç¤¡¢Â®´¥À¤¬¹â¤¤¤¿¤á³°½ÐÁ°¤Î¥±¥¢¤äÆüÃæ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÊØÍø¡£À©´ÀÎÏ¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¤À¤¬¡¢¥à¥ì´¶¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·¤¤ÎÃæ¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Ä¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¸¥§¥ë¤ÈÊ»ÍÑ¤·¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¥µ¥Ö¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Åß¤Î¥Ö¡¼¥ÄÃåÍÑ»þ¤ÎÉÔ²÷´¶ÂÐºö¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¼ê·Ú
¡¦Â®´¥¤Ç³°½ÐÁ°¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¡¦»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤Î¥µ¥Ö¥±¥¢¤ËÊØÍø
¢£Lanito µÛ´À¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡Ê»È¤¤¼Î¤Æ¡Ë
·¤¤ÎÃæ¤ËÉß¤¯¤À¤±¤ÇÂ´À¤òµÛ¼ý¤¹¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡£¶ËÇöÀß·×¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÇÂ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£´À¤òµÛ¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç·¤Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢¥à¥ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç·ë²ÌÅª¤ËÂÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£À©´ÀºÞ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂ¸µ´Ä¶¤òºî¤ì¤ë¡£¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ê¤É¡¢·¤¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦´À¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¥à¥ì¤òËÉ»ß
¡¦¶ËÇö¤Ç·¤¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤
¡¦À©´ÀºÞ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ËºÇÅ¬
¢£¥°¥é¥ó¥º¥ì¥á¥Ç¥£¡Ê·¤ÍÑ¾Ã½¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ë
À©´ÀºÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·¤¤ÎÃæ¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç»¨¶Ý¤ÎÈË¿£¤òËÉ¤®¡¢¥à¥ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£·¤Æâ´Ä¶¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Â¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·¤Â¦¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÂÍÑÀ©´ÀºÞ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¡£Åß¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤Ë¤âÄêÈÖ¤Î°ìÉÊ¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦·¤¤ÎÃæ¤Î¥à¥ì¡¦¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤ËÆÃ²½
¡¦À©´ÀºÞ¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦Åß¤Î¥Ö¡¼¥Ä¥±¥¢¤Ë¤â³èÌö
¡¡Åß¤ÎÂÎä¤¨ÂÐºö¤Ï¡¢²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£·¤¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¯Â´À¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îä¤¨¡¦¥à¥ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤òÆ±»þ¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂÍÑÀ©´ÀºÞ¤äµÛ´À¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Åß¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÂ¸µ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡£