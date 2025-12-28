ËÌ³¤Æ»»º¥¤¥¯¥é¤ä¥¦¥Ë¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Ë¹âÆ¡ÄÌ¾¸Å²°¤ÎÌø¶¶Ãæ±û»Ô¾ì¤ÇºÐËöÂçÇä¤ê½Ð¤· ¥¹ー¥ÑーÅù¤è¤ê°Â¤¤²·²Á³Ê¤ÇÈÎÇä
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÌø¶¶Ãæ±û»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÐËöÂçÇä¤ê½Ð¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àµ·îÍÑ¤Î¿©ºà¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½60Å¹ÊÞ¤¬Æþ¤ëÌ¾¸Å²°±ØÁ°¤ÎÌø¶¶Ãæ±û»Ô¾ì¤Î¥Þ¥ë¥Ê¥«¿©ÉÊ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤è¤ê1～2³ä¤Û¤É°Â¤¤²·²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤ä³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ëÉÔµù¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¤¥¯¥é¤¬1¥¥í¤¢¤¿¤ê13000±ß¤«¤é¡¢¥¦¥Ë¤Ï250¥°¥é¥à¤Ç23000±ß¤Û¤É¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµîÇ¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÇä¤ê½Ð¤·¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£