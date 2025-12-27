食楽web

スーパーなどでも買える粕漬けは魚やお肉を美味しく味わう料理の一つ。

意外と知らない簡単・美味しい作り方をプロの料理家がお教えします。

酒粕の旨味や風味がプラスされ、食材の美味しさを引き立てる何とも言えぬおいしさ！

「アルコール分が魚の臭みを消し、酵素のおかげでお肉が柔らかくなる効果も。さまざまな肉や魚、野菜を漬けることができるので、作り置きにもおすすめですよ」（東京ソロごはん。のウェッティさん）

料理家おすすめの酒粕「八海山」

「野菜の塩粕漬け」の作り方

材料

・きゅうり……1本（100g）

・大根……正味100g

A（粕床）

・酒粕（ねり粕）……60g

・砂糖……小さじ1

・塩……4g（野菜の重量の2％）

・輪切りの赤唐辛子……適量

作り方

1．きゅうりの両端を切り落とす。大根は皮を剥く。

2．保存袋にAを入れて全体が混ざるように揉む。

3．2に1を入れてなじませ、冷蔵庫できゅうりは1～2日、大根は2～3日置く。

＜point！＞漬けている間に水分が出てくるので、途中で揉んでなじませる。大根（固い野菜）は味がなじみにくいのできゅうりより長めに漬けると良い。

4．食べやすい大きさに切る。

＜point！＞洗わなくてもOK。

「残った粕床は1～2回使用可能。2回目以降に漬ける時は食材を塩揉みしてから漬けよう。漬かった野菜は味が濃くなるので酒床から取り出してください」

「鮭の味噌粕漬け」の作り方

材料

・生鮭……2切れ（200g）

A（粕床）

・酒粕（ねり粕）……30g

・味噌……30g

・みりん……大さじ1

作り方

1．ボールにAを入れ、みりんを少しづつ加えながら混ぜる。

2．ラップに水気をふいた鮭を置き、1を両面に塗る。

3．ぴっちりと包み、冷蔵庫で1～3日置く。

＜point！＞味がなじむようにぴったりとラップをする。冷凍可能。

4．粕床を拭う。

＜point！＞残った粕床はもう一度使用可能。または汁物に加えてかす汁にするのも良い。

5．フライパンに油を薄くひいて熱する。鮭を並べ入れて弱火で6分焼き、裏返して4分焼く。

＜point！＞焦げやすいので弱火でじっくり焼く。

※板粕を使用する場合は湯を酒粕の半量加えて、柔らかくなるまで置いて混ぜてから使いましょう。

お正月料理の一つとして、お酒のおつまみとしても楽しめますよ。ぜひ、作ってみてください。

●料理家プロフィール

東京ソロごはん。

フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！ YouTube Instagram tiktok

