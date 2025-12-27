【つくおきレシピ】肉も魚もふっくら、旨味たっぷり！プロの「粕漬け」をお正月料理の一皿に
スーパーなどでも買える粕漬けは魚やお肉を美味しく味わう料理の一つ。
意外と知らない簡単・美味しい作り方をプロの料理家がお教えします。
酒粕の旨味や風味がプラスされ、食材の美味しさを引き立てる何とも言えぬおいしさ！
「アルコール分が魚の臭みを消し、酵素のおかげでお肉が柔らかくなる効果も。さまざまな肉や魚、野菜を漬けることができるので、作り置きにもおすすめですよ」（東京ソロごはん。のウェッティさん）
料理家おすすめの酒粕「八海山」
「野菜の塩粕漬け」の作り方
材料
・きゅうり……1本（100g）
・大根……正味100g
A（粕床）
・酒粕（ねり粕）……60g
・砂糖……小さじ1
・塩……4g（野菜の重量の2％）
・輪切りの赤唐辛子……適量
作り方
1．きゅうりの両端を切り落とす。大根は皮を剥く。
2．保存袋にAを入れて全体が混ざるように揉む。
3．2に1を入れてなじませ、冷蔵庫できゅうりは1～2日、大根は2～3日置く。
＜point！＞漬けている間に水分が出てくるので、途中で揉んでなじませる。大根（固い野菜）は味がなじみにくいのできゅうりより長めに漬けると良い。
4．食べやすい大きさに切る。
＜point！＞洗わなくてもOK。
「残った粕床は1～2回使用可能。2回目以降に漬ける時は食材を塩揉みしてから漬けよう。漬かった野菜は味が濃くなるので酒床から取り出してください」
「鮭の味噌粕漬け」の作り方
材料
・生鮭……2切れ（200g）
A（粕床）
・酒粕（ねり粕）……30g
・味噌……30g
・みりん……大さじ1
作り方
1．ボールにAを入れ、みりんを少しづつ加えながら混ぜる。
2．ラップに水気をふいた鮭を置き、1を両面に塗る。
3．ぴっちりと包み、冷蔵庫で1～3日置く。
＜point！＞味がなじむようにぴったりとラップをする。冷凍可能。
4．粕床を拭う。
＜point！＞残った粕床はもう一度使用可能。または汁物に加えてかす汁にするのも良い。
5．フライパンに油を薄くひいて熱する。鮭を並べ入れて弱火で6分焼き、裏返して4分焼く。
＜point！＞焦げやすいので弱火でじっくり焼く。
※板粕を使用する場合は湯を酒粕の半量加えて、柔らかくなるまで置いて混ぜてから使いましょう。
お正月料理の一つとして、お酒のおつまみとしても楽しめますよ。ぜひ、作ってみてください。
●料理家プロフィール
東京ソロごはん。
フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！ YouTube Instagram tiktok
