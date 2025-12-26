収納式プラグ＆短コード！持ち運びに便利なマイクロタップ
サンワサプライ株式会社は、持ち運びに便利な270度折り曲がるスイングプラグを採用したモバイルタップ「TAP-M601W（2個口）」「TAP-M701W（3個口）」「TAP-M801W（4個口）」を発売した。プラグの刃の根元には絶縁キャップが付いており、トラッキング火災予防に有効だ。安全設計とコンパクトさを追求した、出張や旅行に最適なタップである。
■折りたためるスイングプラグ採用
プラグ先端部分が270度折れ曲がる、収納式スイングプラグを採用している。プラグ部分が完全にフラットになるので持ち運ぶ際に、周囲のものをキズつけない。
■コンパクトな形状
タップ本体はTAP-M601Wが28×71.5mm、TAP-M701Wが28×85.5mm、TAP-M801Wが28×99.5mm、コンセントプラグ部分は28×75.5mmとコンパクトなサイズ。
TAP-M601W
TAP-M701W
TAP-M801W
■持ち運びに便利
コード長が短く、持ち運びに便利なモバイルタイプ。出張や旅行におすすめだ。
■この製品を使えば、重いACアダプタも外れにくくて安心！
ホテルの壁コンセントなど、直差しタイプのタップではACアダプタの重みで抜けやすい場合がある。本製品は10cmのコードが付いているので、重さのあるアダプタでも安定して差し込める。
■プラグが干渉せず差しやすい
タップの側面に差込口がレイアウトされている。プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができる。
■限られた場所で差込口を増やせる
持ち運びしやすく、気軽にコンセントの差込口を増やせるので、モバイルワークやテレワークなどにおすすめだ。
■ケーブルタイでまとめられる
面ファスナー仕様のケーブルタイ付きです。使用後はコードがごちゃつかないように、コンパクトにまとめることができる。
