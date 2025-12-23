減点がない「週4バッグ」 どこへでも連れていける「都合のいい大きさ」





「重視するポイント」を満たしたバッグ

ちょうどいい大きさで、体にそわせやすいソフトなレザーやスエードなどのくたっとした質感。肩掛けもぴったり似合う持ち手の長さ。おまけにA4サイズもしっかり収納。どんな服にも合わせやすいシンプルで上質なデザイン。そんないいトコどりの「週4バッグ」の新名品を選抜。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。

ブラウンスエードバッグ（29×45×15）／ルメン デニムジャンパースカート／RHC（RHC ロンハーマン） ブーツ／ZARA（ザラ カスタマーサービス）



底はしっかり硬さがあり、やわらかい素材で気になりがちな中身のあたりが出にくい。色とサイズによる重厚感が足元の華奢さを補い、ミニボトム姿に落ち着きを加味。







気品漂うコーデュロイ

オフ白コーデュロイスエードバッグ（ポーチつき・35×50×11）／HEREU（ショールーム セッション） コーデュロイ風に型押しした厚手のスエードに、レザートリムをほどこしたデザイン。オフ白のボディをブラウンレザーが程よく引き締め、服を選ばずに合わせられる上品な仕上がりに。







気どらずにレディなボルドー

ボルドーバッグ（38×43.5×17）／BRIE LEON（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） ベスト／BEIGE,（オンワード樫山 お客様相談室）

自在に変形できるエコレザーのトートを、折ってクラッチのように。ブラウンの延長的に使えるボルドーは、白っぽい装いの引き締めにも。A4が入るサイズ感、出し入れがしやすい巾着仕様など実用的な点もポイント。







