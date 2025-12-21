「今日好き」相塲星音、ミニスカディズニーコーデに絶賛の声「彼氏が撮ると可愛さマシマシ」「ミニーちゃんみたい」
【モデルプレス＝2025/12/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が12月20日までに、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のディズニーコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」美人JK「スタイル抜群」恋人撮影のミニスカディズニーコーデ
恋人の河村叶翔との東京ディズニーシーでのデートを投稿していた相塲。「ずっと欲しかったファンキャップ 初のクリスマスディズニー最高でした…」とコメントし、大きな赤白ドットのリボンと耳がついたミニーマウスのファンキャップをかぶり、赤いトップスの上にレザーのジャケットを羽織り白に黒ドットのミニのフリルスカートをはいたコーディネートを公開した。
この投稿に、ファンからは「ファンキャップ似合ってる」「彼氏が撮ると可愛さマシマシ」「ミニーちゃんみたいで可愛い」「コーデセンスが神」「幸せそうな笑顔が尊い」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は河村と、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
