楽ちんなのに、こんな垢抜け！？【40・50代】が真似したい♡「白髪ぼかしヘア」

白髪を隠すのではなくなじませる白髪ぼかしは、40・50代の髪を自然に明るく見せてくれる心強い味方。白髪が浮きにくく、伸びても境目が目立ちにくいのも人気の理由かも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の髪に品よくフィットする白髪ぼかしヘアをご紹介します。

ミディアムレイヤー × 白髪ぼかしハイライト

ミディアムレイヤーに、白髪ぼかしハイライトを合わせたスタイル。トップはふんわり内へ入れて自然な動きをつけ、ベースは肩まで落としてから外へ流して軽やかに。ダークブラウンにベージュ系のハイライトを重ねることで筋感が生まれ、白髪を柔らかくなじませているのが印象的。落ち着きと明るさのバランスが絶妙なデザインです。

丸みボブ × ホワイト系ハイライト

ストレートタッチで丸みをつけたボブ。プツっとしたラインに毛先をグッと内へ入れて、コンパクトにまとまるシルエットに。まろやかなブラウンの表面につるんとした艶があり、そこにホワイト系の細いハイライトを散らすことで白髪を上手になじませています。派手に見えず、柔らかいコントラストで大人らしい雰囲気に仕上がりました。

外ハネボブ × 地毛ハイライト

プツっとカットした外ハネボブに、ハイライトをかけ合わせたデザイン。白髪とハイライトをバランスよく織り交ぜることで、自然な立体感をつくりながら白髪ぼかしを実現しています。外ハネのラフさが加わって、こなれ感もプラス。カラーの負担を抑えたい人にも取り入れやすそうなスタイルです。

レイヤーミディ × 細めハイライト

ストレートタッチのレイヤーミディ。ベースは落ち着いたグレージュ系で、そこにベージュ系の細いハイライトを控えめに散らし、上品に仕上げています。コントラストがナチュラルな配色なので、やりすぎ感のない大人らしいニュアンスに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@shoki______hair様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里