¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º±Ç²è¤ò³ØÀ¸¤Ë¸«¤»¤ë¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·Ï±Ñ¹ñ¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¥°¥¢¥ó¥¿¥Ê¥â¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢ÆóÇ¯°Ê¾å¤â¹´Â«¤µ¤ì¤ë±Ñ±Ç²è¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤¬¼õ¤±¤ë¹éÌä¡¢µÔÂÔ¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÆÍ¤ÃÉú¤·¤¿¤êµã¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¤¬µó¤²¤ë¹éÌä¤äÈ¿ÍðÄÃ°µºîÀï¤Î¤à¤´¤µ¤Ï¡¢ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤â¿É¡Ê¤Ä¤é¡Ë¤¤¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë³¤³°¤ÇÈ¿Íð¤òÄÃ°µ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÎÊ©¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÌÓÂôÅì¤ÎÃæ¹ñ³×Ì¿¤«¤é³Ø¤Ó¡¢9.11¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¯¤Ç¤¢¤ì¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤¢¤ì¡¢9.11°Ê¹ßÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÐÈ¿Íð¡×Àï¤Ï¡¢¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¡¢³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¡×¡£
¡¡¤É¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£Ã±¤Ê¤ëÀï¾ì¤Ç¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ê²¼»°¤Ä¤ÎÃì¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¢ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡£¾¯¿ô¤Î¡Ö³×Ì¿Ê¬»Ò¡×¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¡£½»Ì±¤Î¿´¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¤¥é¥¯Àï°Ê¸å¤Ë¥Ú¥È¥ì¥¤¥¢¥¹¾·³¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿ºîÀï¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÐÈ¿ÍðÀïÎ¬¤¬º£¤ä¹ñÆâ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¡ÖÈ¿Íð¤âËªµ¯¤â³×Ì¿¤â¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¤Ç¡×¡¢ÂÐÈ¿ÍðÀïÎ¬¤Ï¹ñÆâ²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«¹ñÌ±¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£·Ù»¡¤¬·³»ö²½¤·¡¢·Ù»¡³èÆ°¤ÈÀïÁè¤Î¶èÊÌ¤ÏÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¹ñÆâ¤Î¥à¥¹¥ê¥à¤ä¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢¡ÖÀøºßÅª¤ÊÅ¨¡×¤È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÌ¿®¤ÏÊáÂª¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È»º¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤ÆÅý¼£¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é³èÆ°Ê¬»Ò¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¾¯¿ô¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢Âç½°¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ÆÃÆ°µ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ï¡¢¥²¡¼¥à»°Ëæ¡Ê¤¶¤ó¤Þ¤¤¡Ë¤ËÃ¿¡Ê¤Õ¤±¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤¬¡¢9.11°Ê¹ß²ÃÂ®¤·¤¿¡ÖÎã³°¾õÂÖ¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÄêÃå¤·¤Æ¹çË¡²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÂÐÈ¿ÍðÀïÎ¬¤Ï¡ÖÎã³°¡×¤È¤¤¤¦°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÊÂ³Åª¤Ç¡ÖÂÎ·ÏÅª¤ÊÅý¼£¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÎà»÷¤Î·¹¸þ¤¬°ìÉô¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÀïØË¡Ê¤»¤ó¤ê¤Ä¡Ë¤¹¤ë¡£
Bernard E. Harcourt¡¡1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç¶µ¼ø¡Ê·º»ö»ÊË¡¡Ë¡£Ë¡Î§²È¤È¤·¤ÆÊÛ¸î³èÆ°¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£