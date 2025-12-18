（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250

トレンドの「フレークシール」をモチーフにした、サンリオの可愛いチャームが誕生♪　キャラクターたちのさまざまな表情やポーズが楽しめるチャームを集めちゃおう。

サンリオのキャラクターたちをデザインしたベネリックのカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム」にご注目！

本アイテムは、サンリオキャラクターたちの小さなシールがパッケージにたくさん入った、どこか懐かしいフレークシールがチャームになってカプセルトイ。
上下や左右に振ると、中に入っているアクリルのフレークシールが重なり合い、シャカシャカと音を立てて揺れ動きます♪

フレークシールは各デザイン8種の絵柄入りで、「ハローキティ」は家族の ”パパ” や ”ママ” 、 ”ミミィ” 、「バッドばつ丸」にはお友だちの ”グッドはな丸” や ”伊集院パンダバ” など、さまざまなキャラクターと表情、ポーズを楽しめる全10種のラインナップ。

パッケージのデザインは各キャラクターに合うカラーを採用したチェック柄で、透明な部分はハート型。
裏面左下のバーコードは、各キャラクターの誕生日が隠れていたり、１枚だけキラキラ加工のフレークシールがあったり、細部からも遊び心満点♪
ボールチェーンが付いているので、お手持ちのポーチやバッグに付けてお出かけでき、ちょっとしたときにシャカシャカ揺らして眺めると心が落ち着くかも。

2025年12月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて展開予定なのでぜひ集めてみてね。

