ヤンキースからＦＡになったコディ・ベリンジャー外野手（３０）の交渉が大詰めを迎えてきた。レッズ、ナショナルズでＧＭを務めたＭＬＢアナリストのジム・ボウデン氏は１７日（日本時間１８日）、自身のＸに「コディ・ベリンジャーの市場は活発で、予想通り大きな市場と契約し、競争相手となるチームと契約する可能性が高い。ヤンキース、メッツ、そしてドジャース、この順番が彼にとって最も有力な着陸地点だ」と投稿した。

ベリンジャーはドジャース時代の２０１９年にナ・リーグＭＶＰに輝いたが、翌２０年から成績が下降して２２年シーズン終了後にドジャースを退団。今季はトレードで加入したヤンキースで１５２試合に出場して打率２割７分２厘、２９本塁打、９８打点、ＯＰＳ．８１４を記録した。

代理人がすご腕のスコット・ボラス氏ということもあり、復活を遂げたベリンジャーの市場価値は急騰。米メディアは「６年１億８０００万ドル（約２８０億円）」の大型契約を予想しており、屈指の資金力を誇る３強の攻防になった模様だ。

一方、米メディア「ザ・スポーティング・ニュース」は「ベリンジャーはワールドシリーズ復帰を目指しており、再びドジャースで優勝するかもしれない。もしドジャースがカイル・タッカーを獲得できなければ、ロサンゼルスでの再結成が最も現実的な結果のように思える」と伝えた。