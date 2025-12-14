【アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.】 2026年9月 発売予定 価格 通常版：27,500円 KADOK AWA スペシャルセット：30,250円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle」より、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.」。こちらは、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」に登場するメインヒロイン「アリサ・ミハイロヴナ・九条」を立体化したものだ。

今回は、アーリャが純白のウエディングドレスを纏った姿で再現されている。全体的に清楚でありながら華やかな雰囲気を纏った作品に仕上げられており、作品や彼女のファンならば今すぐに自宅にお迎えしたくなってしまうようなアイテムではないだろうか？

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約240mmだ

ウエディングドレスを身につけているというだけでも非日常的な姿に見えるが、それに加えて片手にひまわりなどの多数の花をあしらったブーケを手に持ち、もう片方の手は手前に伸ばしたようなポーズになっていることから、よりドラマチックなシーンになっている印象だ。

白い髪のてっぺんからアホ毛が1本飛び出しており、コミカルな雰囲気を醸し出している。少しだけ開いた口元や絶妙な配色が施された青く大きな瞳、白い素肌に少し赤らんだ頬などキュートな見た目に仕上げられている。また、頭に付けたベールにはクリアパーツが採用されており、透明感のある素材感を再現している。

すべてのパーツが絶妙なバランスで仕上げられている

やや顔を上げているようなポーズだ

頭の上のアホ毛が目立つ！

アーリャが身につけているウエディングドレスは、ウエスト部分がきゅっと締まっており、胸元が大きく開いたセクシーなデザインだ。薔薇の花をモチーフにした模様やレースなど、かなり細かく作り込まれているのがわかる。

ウエディングドレス部分はとにかくデザインが細かい

腰のあたりには大きなリボンが付けられている

もちろんブーケも繊細に作られている

ウエディングドレスの下半身部分は、ミニスカートのように太ももが見えるようなデザインになっている。脚には白いタイツを身につけているほか、足元は華やかなドレスに合うように大きめのリボンが付けられたハイヒールを履いている。

複数重ねられたドレス部分。丁寧に作られているのがわかる

白い太ももがチラリと見える

足元も高級感のあるハイヒールを履いている

こちらの「アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の受付は2026年2月11日までとなっており、まだまだ時間的な余裕がある。その前に実物を一度見ておきたいという人は、近くに遊びに行ったついでにお店にも足を運んでみよう！

【フォトギャラリー】

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners