¡ÖµÞ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¡×¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤éÂçÎÌ¤Î¿å¤¬Ê®½Ð ÀéÍÕ¡¦»Í³¹Æ»»Ô
ÀéÍÕ¡¦»Í³¹Æ»»Ô¤Ç12ÆüÌë¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é¿å¤¬Ê®¤½Ð¤¹Áû¤®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤ÎJRÊª°æ±Ø¶á¤¯¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é¿å¤¬Ï³¤ì¤ÆÊ®¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï¶õµ¤ÊÛ¤¬¤¢¤ê¡¢¹©¶ÈÍÑ¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î½÷À¤Ï¡ÖµÞ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½Ð¤Æ¡¢°ìÅÙ³°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏ³¿å¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¶á¤¯¤Î½»Âð¤ä¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤¬Ï³¿å¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£