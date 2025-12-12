インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、完全個別指導のオンライン家庭教師サービス「家庭教師のラスト」と共同で調査した「勉強を教えてもらいたい芸能人」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年11月4日から同月10日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

1位は「面白く教えてもらえそう」な人

3位は、お笑いコンビ「ロザン」の宇治原史規さんで、49票でした。「頭がいいし教えるのがうまそう」（30代男性）、「賢いイメージがあるから」（30代女性）、「ユーモアがあり面白いから」（40代男性）といったコメントがあったということです。

2位には、タレントで予備校講師の林修さんがランクイン。103票でした。「教えるプロだから」（20代女性）、「分かりやすそうで豊富な経験もあるので」（50代男性）、「間違いないと思うから」（40代男性）といったコメントがあったということです。

そして、1位はお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんで、162票獲得しました。「頭がよくて真面目だから」（30代女性）、「頭がよく、芸人でもあるので、面白く教えてもらえそうだから」（50代男性）、「賢くて優しそうなイメージがあるから」（30代女性）などの回答が集まったとのことです。