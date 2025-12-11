＜再婚は親のエゴ？＞きっかけは娘の「サッカー」！熱心に関わってくれる彼に惹かれ…【第1話まんが】
私（トモコ）は、数年前に元夫と離婚しました。離婚後は元夫から養育費を受け取りながら、女手ひとつで2人の娘を育てています。贅沢ができる状況ではありませんが、家族3人で力を合わせて仲良く暮らしていました。現在は長女のアオイが小学5年生、次女のユウナが小学1年生です。将来への不安は拭えないものの、子どもたちには家庭環境を気にすることなく好きなことに打ち込んでほしいと思っていました。
私は子どもたちの笑顔を守るために必死で働いていました。そんなとき仕事を通じてリョウタさんと出会ったのです。サッカーの話題をきっかけに次第にお互いのプライベートな話をするようになり、娘たちとも交流がはじまりました。
サッカーを通じてリョウタさんと子どもたちはあっという間に仲良くなりました。リョウタさんの熱い気持ちに引っ張られるように、ユウナもサッカーを始めることになりました。そして私たちはお互い再婚を意識するようになったのです。
元夫と離婚してからは、正直「もう二度と結婚なんてするものか」と思っていました。けれど子どもたちは、リョウタくんと会える日にはとても嬉しそうです。リョウタくんは大学までサッカーをして、卒業後は親の会社に入ることを選んだそうです。子どもたちと一緒にボールを蹴り、スポーツ用品店にも付き合ってアドバイスをくれました。子どもたちと接するときの熱い気持ちやまなざしに、私も次第に惹かれていきました。
忙しくて余裕のない日々だったけれど、リョウタくんが加わったことで私たちの生活に彩りが増していったのです。リョウタくんとなら、今度こそ……。私は子どもたちを連れて家族になることを決意したのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
