世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が、アラブの王様の前でパフォーマンスをした際の規格外な報酬と、九死に一生を得た恐怖体験を語った。

【動画】プリンセス天功のイリュージョン、実際の映像

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

12月9日の放送回では「ヒトコワ都市伝説SP」が放送された。天功は過去に日本公演での機材トラブルにより、肋骨6本や手足の剥離骨折など全身に大怪我を負った経験を告白。ICU（集中治療室）に入るほどの重傷だったが、3日後の名古屋公演には車椅子で出演し、1ヶ月間の公演をやり遂げたという。

その公演終了の翌日、以前から決まっていたアラブの王様の誕生日会に出席するため現地へ。王様のリクエストで「刃物を使ったショー」を披露することになったが、ショーの振り付けで刃先を王様に向けた瞬間、周囲にいた約100人のSP全員が銃を取り出し、天功に向けたという。

天功は「もう少しで私、蜂の巣になるところだった」と当時を回想。事前の打ち合わせではSPから「あなたのことも守ります」と言われていたにも関わらず、即座に銃を向けられたことに「人は怖いなぁ」としみじみ語り、スタジオの笑いを誘った。

さらに、元アウトローの瓜田純士からギャラについて問われると、天功は「王様の時は、油田をいただきました」とさらりと回答。あまりに規格外すぎる報酬に、おぎやはぎ・小木博明ら共演者は「油田!?」と、驚きを隠せない様子だった。

