コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」が、菓子メーカー「鎌倉紅谷」（神奈川県鎌倉市）の看板商品「クルミッ子」とコラボした「シロノワール クルミッ子」と「キャラメルオーレ クルミッ子」を12月11日から期間限定で販売します。販売は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の4エリア限定です。

【写真】やばい！ おいしそう！ “クルミッ子”コラボをもっと！

1954年に創業した「鎌倉紅谷」の「クルミッ子」は、自家製キャラメルにクルミをぎっしり詰め込み、バター生地で挟み焼き上げたこだわりの一品。「シロノワール クルミッ子」は、クルミッ子をイメージ。ほろ苦いキャラメルペーストとクラッシュしたサブレを温かいデニッシュの間に挟み、ソフトクリームとキャラメルソースをトッピング。「クルミッ子」のシンボルキャラクター「リスくん」をあしらったオリジナルパッケージが付属し、中には、別添えのクルミが入っています。

「キャラメルオーレ クルミッ子」は、ホットミルクにキャラメルソースを組み合わせたオーレに、ホイップクリームとキャラメルソースをトッピングしたホットドリンク。別添えのクルミを振りかけて楽しむこともできます。

今回は、鎌倉紅谷が「おいしい」の先にある気持ちを大切にしている上、おいしさを追求し続けるだけでなく、その先にあるユーザーの笑顔と、幸せな時間をつくり出すことを目指す姿勢が、コメダの「くつろぎ」を大切にする理念と重なり、実現したということです。

コメダの商品開発担当者は、かねてから「クルミッ子の大ファン」だったといい、コラボメニューについ「『クルミ』『キャラメル』『バター生地』の絶妙なハーモニーを、シロノワールやドリンクで表現するために試作を何度も重ね、両社のファンの方に喜んでいただける商品が完成しました」とコメントしています。

価格は「シロノワール クルミッ子」が1050円、「キャラメルオーレ クルミッ子」が630円。数量限定で、各店なくなり次第終了になります。

※価格は店舗によって異なります。