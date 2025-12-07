この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が手のひらケアを実演!『【高血圧】運動しないで、手をもむだけで血圧を下げる方法を伝授!』

この記事は以下の動画を基に執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、『【高血圧】運動しないで、手をもむだけで血圧を下げる方法を伝授!』と題した動画を公開した。運動やストレッチよりもリラックス効果が高いとされる手もみによって、血圧を下げるためのセルフケアを紹介している。



音琶氏によると、手のひらや指先には多くの神経が走っており、そこを刺激することで体のリラックス効果が高まるという。リラックス状態では血管が拡張して全身の血流が良くなるため、血圧が下がる傾向にあると解説している。動画では、血圧を下げる効果が期待できる3つの反射区の押し方が紹介された。



1つ目は腎臓の反射区である。手のひらのほぼ中央に位置し、刺激することで余分な水分や塩分の排出が期待できるという。親指の腹全体を使い、垂直に7秒間、3回繰り返して押す方法が示されている。



2つ目は間脳の反射区である。親指の指紋の中央あたりにあり、自律神経を整える働きがあるとされている。人差し指を曲げ、第二関節の角を使って7秒間、3回押していく。押す際は、押す側の親指で支えるように力を加えるのがポイントである。



3つ目は背骨下部の反射区である。親指の付け根の側面にあり、腰と繋がっている。ここを刺激することで副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まるという。反対の手の親指の角を使い、付け根の骨の際に引っかけるように7秒間、3回押す方法が解説されている。



音琶氏は、押す前と後で血圧を測定し、数値の変化を確認することを推奨している。この方法は手軽にできるため、高齢の方でも無理なく続けられる。血圧管理に課題を感じる層にとって、日常的に取り組める選択肢を示す内容である。