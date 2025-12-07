この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、『【高血圧】運動しないで、手をもむだけで血圧を下げる方法を伝授!』と題した動画を公開した。運動やストレッチよりもリラックス効果が高いとされる手もみによって、血圧を下げるためのセルフケアを紹介している。

音琶氏によると、手のひらや指先には多くの神経が走っており、そこを刺激することで体のリラックス効果が高まるという。リラックス状態では血管が拡張して全身の血流が良くなるため、血圧が下がる傾向にあると解説している。動画では、血圧を下げる効果が期待できる3つの反射区の押し方が紹介された。

1つ目は腎臓の反射区である。手のひらのほぼ中央に位置し、刺激することで余分な水分や塩分の排出が期待できるという。親指の腹全体を使い、垂直に7秒間、3回繰り返して押す方法が示されている。

2つ目は間脳の反射区である。親指の指紋の中央あたりにあり、自律神経を整える働きがあるとされている。人差し指を曲げ、第二関節の角を使って7秒間、3回押していく。押す際は、押す側の親指で支えるように力を加えるのがポイントである。

3つ目は背骨下部の反射区である。親指の付け根の側面にあり、腰と繋がっている。ここを刺激することで副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まるという。反対の手の親指の角を使い、付け根の骨の際に引っかけるように7秒間、3回押す方法が解説されている。

音琶氏は、押す前と後で血圧を測定し、数値の変化を確認することを推奨している。この方法は手軽にできるため、高齢の方でも無理なく続けられる。血圧管理に課題を感じる層にとって、日常的に取り組める選択肢を示す内容である。

YouTubeの動画内容

00:00

手もみのリラックス効果と血圧低下の仕組み
01:11

セラピー前の準備と手のひらの血行促進
02:07

腎臓の反射区の位置と押し方
04:21

間脳の反射区と自律神経への働きかけ
06:07

背骨下部の反射区と副交感神経の活性化
07:55

押し方のコツと推奨回数・頻度のまとめ

関連記事

手もみセラピストの音琶氏の手もみメソッドを解説!『【1日3分】手をもむだけ!腹痛・下痢・過敏性腸症候群を自力で治す方法』

手もみセラピストの音琶氏の手もみメソッドを解説!『【1日3分】手をもむだけ!腹痛・下痢・過敏性腸症候群を自力で治す方法』

 手もみセラピストの音琶氏が肺炎と風邪の違いを解説！『咳が止まらない、痰が絡む、肺炎にも効果的なセルフケア』

手もみセラピストの音琶氏が肺炎と風邪の違いを解説！『咳が止まらない、痰が絡む、肺炎にも効果的なセルフケア』

 手もみセラピストの音琶麗菜氏が披露！『自宅で出来る！副鼻腔炎(蓄膿症）の症状を改善する方法』

手もみセラピストの音琶麗菜氏が披露！『自宅で出来る！副鼻腔炎(蓄膿症）の症状を改善する方法』
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

手もみスト 音琶麗菜_icon

手もみスト 音琶麗菜

YouTube チャンネル登録者数 40.90万人 431 本の動画
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆
youtube.com/channel/UCo2UDFzGDSi9SR7m280sNKQ YouTube