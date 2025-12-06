¡ÚÀîËÜ Âç¸ç¡ÛÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖÏÂ¿©¡¦µû¿©Ê¸²½¡×¿êÂà¤Î´íµ¡¡ÄÆüËÜ¤Îµù¶È¤¬¡Ö¥¸¥êÉÏ¾õÂÖ¡×¤ÊÍýÍ³¤Ï°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡ÙÏ¢ºÜÂè6²ó
¡Ø¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤Ï¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥µ¥Ð¡×¤Ï¡Ö¥µ¥ÐÎà¡×!?¡Ä¡Öµû¤Î¥×¥í¤Ç¤âÀâÌÀ¤¬Æñ¤·¤¤¡×µû¼ï¤ÎÊ¬Îà´ð½à¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½µû¡¢¿Íµ¤¤Ï²¼°Ì
°ìÄê¤ÎÀ©Ìó¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Îµû¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¤È¤·¤Æ»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëµù¶ÈÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸º¤ë°ìÊý¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿åÍÈ¤²¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ï¥·¤òÃæ¿´¤Ë¥Û¥¿¥Æ¥¬¥¤¡¢¥µ¥ÐÎà¡¢¥«¥Ä¥ª¡¢¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤È¤¤¤Ã¤¿½ç¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¤è¤¯¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ³Í¤ì¤ëµû¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Àµ²òÎ¨¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤¶¤Ã¤È3³äÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤³6Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ³Í¤ì¤Æ¤¤¤ëµû¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥ï¥·¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¡£ÂçÎÌ¤Ëµù³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¡¢µûÇä¤ê¾ì¤ÇÂçÎÌ¤ËÇä¤ê¤µ¤Ð¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
2°Ì¤Î¥Û¥¿¥Æ¥¬¥¤¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¹âµé³¤ÎÃç´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢3°Ì¤Î¥µ¥ÐÎà¤Ê¤É¤ÎÂç½°µû¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµû¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¡¢¹ñÆâ¾ÃÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤è¤¦
ÆüËÜ¤Çµû¤¬³Í¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµù¶È¤¬¿êÂà¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂ¿©¡¦µû¿©Ê¸²½¤¬ÇÑ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£¤Îµû¤ÎÀ¸»º¡¦Î®ÄÌ¡¦¾ÃÈñ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÆüËÜµù¶È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨µû¤ÎÁ´ÂÎ¤Î¿åÍÈ¤²¤¬ÄãÄ´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿åÍÈ¤²¤¬¾å°Ì¤ÇÈæ³ÓÅª¤¿¤¯¤µ¤ó³Í¤ì¤Æ¤¤¤ëµû¤¿¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÈÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢µù¶È¼Ô¤Î¼ÂÆþ¤ê¤â¾å¤¬¤ê¡¢µû¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Î¶Ú½ñ¤¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¹ñ»ºµû¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²¹ÃÈ²½¤ËÈ¼¤¦³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ëµù¡¦ÉÔµù¤ò·«¤êÊÖ¤¹µû»ñ¸»¤Ï¡¢µù³Í´ÉÍý¤À¤±¤Ç´°àú¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÅ·Á³µû¤Îµù³Í¤¬ÉÔ¿¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³Í¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ï¥·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû¤ò¡¢Í¸ú¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ž¢¤ªÀè¿¿¤Ã°Å¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤!?¡¡ÆüËÜ¤Îµù¶È
º£¤Ç¤âµù¶È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Îµù¶È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£µù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢Æâ³°¤Îµù¶È¡¦µû»ñ¸»¤ò¤á¤°¤ëµÞ·ã¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜµù¶È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËµÞ·ã¤Ê¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦¤Îµù¶ÈÀ¸»º¤¬²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Îµù¶È¤Ï¥¸¥êÉÏ¾õÂÖ¡£¤¿¤À¡¢Å·Á³µû²ðÎà¤ÎÀ¸»º¤Ï¡¢Æâ³°¤È¤â¤Ë·è¤·¤Æ¹¥Ä´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£FAO¤Î¶áÇ¯¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¿å»º»ñ¸»¤Î35¡ó¤¬²á¾ê¤Ëµù³Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È»ñ¸»¤ÎÍøÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Îµù¶ÈÀ¸»º¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦ÆÈÀêÅª¤Êµù¶È¤ÎÈ¿Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Çµù¶ÈÀ¸»º³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÅ·Á³¤Î¿å»º»ñ¸»¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¡Ë¤Êµù¶È¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å·Á³µû¤ÎÀ¸»º¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿¤ÓÇº¤ß¡¢²¼¹ß·¹¸þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÍÜ¿£µù¶È¤ÎÈ¯Å¸¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤¬À¤³¦Åª¤Êµù¶ÈÀ¸»º¤Î¿¤Ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤ÇÍÜ¿£À¸»º¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡©
À¤³¦Åª¤Êµù¶ÈÀ¸»º¤Î¾å¾º¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÜ¿£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¤¤ä¥Õ¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥¦¥®¥ç¤ä¥Ï¥¯¥ì¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃ¸¿åµû¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³èÈ¯¤ÊÍÜ¿£À¸»º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÜ¿£À¸»º¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¸º¾¯·¹¸þ¡£2024Ç¯¤ÎÍÜ¿£À¸»ºÎÌ¤Ï¹ç·×Ìó83Ëü¥È¥ó¡Ê³¤ÌÌ¡¦Æâ¿åÌÌ¡Ë¤Ç¡¢²áµî20Ç¯¤Ç3³ä°Ê¾å¸º¤Ã¤¿¡£
ÍÜ¿£¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢³¤¤ÎÅ·Á³µû¤Î¾õ¶·¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñÉÔ¿¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤êºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢À¸»º¤òÍÞ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤«¤é¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅ·Á³»Ö¸þ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¥Ï¥Þ¥Á¤ä¥«¥ó¥Ñ¥Á¡¢¥¿¥¤¤ä¥µ¥±¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤ÎÅ·Á³µû¤äÍ¢Æþµû¤È¤Î¶¥¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¤Ëµû²Á°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢±Â¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢À¸»º¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡ÖÆüËÜ¤Îµù¶È¿êÂà¡×¤Ïºø³Ð¤À¤Ã¤¿!? ¡Ä¤«¤Ä¤Æ¹ñÆâÁíÀ¸»ºÎÌ¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤¿"°Û¾ï¤Êµû"¥Þ¥¤¥ï¥·¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤Ç¿Ê¤à°ÛÊÑ¤È¤Ï¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Û
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè°ì¾Ï¡¡¸º¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤Îµû
¡»µù¶ÈÀ¸»º¡¢²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·Ãæ¡»À¤³¦¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤À¤¬Å·Á³µû¤ÏÆ¬ÂÇ ¡»ÆüËÜµù¶È¡¢¿åÍÈ¤²£±°Ì¤Ï¥Þ¥¤¥ï¥· etc.
ÂèÆó¾Ï¡¡³Í¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¹ñ»ºµû
¡»º£¤Îµû¤Î¼«µëÎ¨¤ÏÈ¾Ê¬¶á¤¯ ¡»¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂæÆ¬¤¬µûÎ¥¤ì¤Î¸¶°ø¤« ¡»¥Þ¥°¥í¤ä¥¢¥¸¤Î³«¤¤â°Â¤µ½Å»ë etc.
Âè»°¾Ï¡¡ÆüËÜ°ì¤Îµû¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡»¥Þ¥¤¥ï¥·¤¬µû¤Î±Â¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ ¡»¥Þ¥¤¥ï¥·¤ÎÎ®ÄÌÁË¤à100¥°¥é¥à¤ÎÊÉ ¡»¿¦¿Í¤«¤é¤âÄ´Íý¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ë etc.
Âè»Í¾Ï¡¡¾ÃÈñ¤Î¼çÌò¤Ï³°¹ñµû
¡»ÅÁÅý¡¦¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ë¤â¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º ¡»¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ëµù¹Á¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³ ¡»¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ç¿Íµ¤¡¢ÆüËÜ»º¤Î¥µ¥Ð etc.
Âè¸Þ¾Ï¡¡½©¤ÎÌ£³Ð¤Ï¤¤¤ÄÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«
¡»Ëµù¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¿äÄê»ñ¸»ÎÌ ¡»¥µ¥ó¥Þµù¶È´Ø·¸¼Ô¤Î¶ì¶ ¡»¥Þ¥°¥íµù¤ä¥¤¥«µù¤ØÄ©Àï¡¡etc.
ÂèÏ»¾Ï¡¡ÍÉ¤ìÆ°¤¯ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í»ö¾ð
¡»¡ÖÂç´Ö¤Þ¤°¤í¡×¤¬¤Û¤«¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï ¡»¥Þ¥°¥í´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤òÏªÄè¡¢¹ñ¤ÎÂÐ±þµÞÌ³ etc.
Âè¼·¾Ï¡¡¶¯²½¤µ¤ì¤ëÆâ³°¤Î¥Þ¥°¥í´ÉÍý
¡»ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î¥Þ¥°¥í¡¢°ì»þ¤ÏºÇÄã¿å½à¤Ë ¡»Î®ÄÌ¤Î¼çÌò¡¦ÉáµÚÉÊ¤Î¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í
ÂèÈ¬¾Ï¡¡¥Þ¥°¥í¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤¬ÂæÆ¬
¡»Åö½é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤ ¡»²óÅ¾¼÷»Ê¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤« etc.
Âè¶å¾Ï¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¥Þ¥°¥í¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª
¡»ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Î¤ª¤¤¤·¤¤²òÅàË¡¤È¤Ï ¡»·ì¹ç¤¤¤Ë¤ÏÀÖ¿È¤Î100ÇÜ¤Î¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤¬ etc.
Âè½½¾Ï¡¡Âç½°µû¤ÎÍøÍÑ¤¬¿å»º¶ÈÉü¸¢¤Î¥«¥®
¡»³Í¤ì¤ëµû¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë ¡»¾®¥µ¥Ð¤Î¤¦¤Þ¤¤¿©¤ÙÊý¤È¤Ï¡©etc.
Âè½½°ì¾Ï¡¡µù»Õ¤Î¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦
¡»10Ç¯Á°¤Î£³³ä¸º ¡»³ÆÃÏ¤ÇÂ³¡¹¡¢½÷Àµù»Õ¤¬ÃÂÀ¸etc.
