元卓球日本代表の石川佳純さん（32）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ハマっているスポーツについて語った。

現役時代は五輪3大会連続のメダルを獲得した石川さん。2023年5月1日、現役引退を表明し現在はスポーツキャスター、解説者としても活躍している。

「選手時代はとにかく卓球。いろんなスポーツやってみたかったんですけど、時間もなかったしケガも怖くて出来なかった」と説明。「今年初めて北海道のニセコに行きまして、スキーをやりましたて」と人生初のスキーに挑戦したことを明かした。

「想像の50倍くらい難しくて」と回想し「最初乗ったらひっくり返っちゃって」と苦笑い。「40分くらい教えていただいたら最後滑れるようになって、中くらいのところから降りるみたいなのが出来て凄く楽しかったです」と満足そうに語った。

MCの神田愛花アナからスキーの魅力を聞かれると「今までずっと体育館の中にいたので外にずっと出るっていうことがあまりなかった。大自然の中でシューっていうスピード感が凄く面白かった」とコメント。元卓球選手らしい説得力のある意見に共演者からは感嘆の声が上がっていた。