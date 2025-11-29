１１月２５日にこの世を去った３冠牝馬ジェンティルドンナを追悼し、２９日から全国の競馬場において献花台と記帳台が、ウインズ・エクセルには記帳台が設置された。開門から多くのファンが足を運び、思い思いの言葉で別れを告げた。

東京から来た飲食業の３０代女性は号泣しながら思いを語った。「競馬を知るきっかけがジェンティルドンナでした。娘のジェラルディーナもずっと追い掛けていました。繁殖を引退したと聞いて、来年こそ会いに行こうと思っていたのに…」と、突然の別れを受け止められずにいた。

神奈川県から訪れた５０代女性は「オルフェーヴルと接戦したジャパンＣ（１２年）で、ジェンティルを応援していたので勝った時は本当にうれしかった。お母さんになって元気に過ごしているものだと思っていたので…驚きました」と沈痛な面持ちで語った。

大阪市から訪れた５１歳男性は「突然のことでびっくりです。天国で伸び伸びと暮らしてほしいですね。安らかに」と別れを惜しんだ。愛知県から夫婦で訪れた５０代男性は「妻が競馬を見始めたときに応援していた馬なんです」と特別な思いを明かした。

滋賀から足を運んだ４０代男性は「ジャパンＣの週ですからね。当時の強さは覚えていますよ。子どもたちを応援していきます」と受け継がれていく彼女の血を見守ることを誓った。献花台、記帳台の設置は１２月２１日まで。