²ÆìËÜÅç¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÃÇ¿å¤Ø¡¡ÆáÇÆ»ÔÆâ¤Ç¤â
²Æì¸©´ë¶È¶É¤Ï¡¢Æ³¿å´É¤¬ÇËÂ»¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢²ÆìËÜÅç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸á¸å4»þ¤´¤í¤«¤éÃÇ¿å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
²Æì¸©Âçµ¹Ì£Â¼±ö²°ÃÏÆâ¤ÎÈ¾ºê¥È¥ó¥Í¥ë½Ð¸ý¤ÇÏ³¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£1967Ç¯¤ËÉÛÀß¤·¤¿Æ³¿å´É¤Ç¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡£¸¶¿åÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¾ô¿å¾ì¤«¤é¤ÎÁ÷¿å¤¬Ää»ß¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¶âÉðÄ®¡¢ÆÉÃ«Â¼¡¢²Å¼êÇ¼Ä®¡¢¤¦¤ë¤Þ»Ô¡¢À¾¸¶Ä®¡¢Í¿Æá¸¶Ä®¡¢ÆîÉ÷¸¶Ä®¡¢È¬½ÅÀ¥Ä®¡¢Ë¸«¾ë»Ô¡¢Æî¾ë»Ô¡¢»åËþ»Ô¤ÎÁ´°è¤È¡¢²¸Ç¼Â¼¡¢²Æì»Ô¡¢ËÌÃæ¾ëÂ¼¡¢Ãæ¾ëÂ¼¡¢±ºÅº»Ô¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÃÇ¿å¤¹¤ë¡£Éüµì¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÉÔÌÀ¡£
Åì·ÏÎóÆ³¿åÏ©¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÊÌ¥ë¡¼¥È¤ÇÆ³¿å¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¥ë¡¼¥È¤Î´É¤ÇÏ³¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£Åì·ÏÎóÆ³¿åÏ©¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¹©»ö¤òÃæÃÇ¤·¤ÆÆ³¿å¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á÷¿åºÆ³«¤Ï25Æü¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¡£