ÇÐÍ¥¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¡×¤Î¡È°¦¼Ö¡É¡Ö¡ÈÄ¶¥Ç¥«¤¤¡É¥È¥è¥¿¼Ö¡×¸ø³«¡ª Ä¶¡ÈÉ¦ÌÌ¡É¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤Æ¤ë¡ÖËÜ³Ê¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ï
¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¡¢ÇÐÍ¥¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¡×¤Î°¦¼Ö¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·î3Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤É¤¦¤â¡¢»³ºê°é»°Ïº¤Ç¤¹¡£¡×¤Î½é²óÆ°²è¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤È¤È¤â¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¡×¡ß¡Ö¡ÈÄ¶¥Ç¥«¤¤¡É¥È¥è¥¿¼Ö¡×¤òÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬²Æì¤Ë°Ü½»¤·¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê²Æì¤Î·Ê¿§¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¡¼¥¯¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1968Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥è¥¿¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2017Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿8ÂåÌÜ¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÅÍÍ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÆâ³°Áõ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5320mm¡ßÁ´Éý1900mm¡ßÁ´¹â1840mm¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3085mm¤Ç¡¢5¿Í¾è¤ê¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ150PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯400Nm¡£Ç³Èñ¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç11.7km¡¿L¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï431Ëü2000±ß¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½¹Ô¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºßÀ¸»ºµÙ»ßÃæ¡£¼¡´ü·¿¤È¤Ê¤ë9ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï2025Ç¯11·î¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò2026Ç¯Ç¯±ûº¢¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤â¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¡¼¥È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢²Æì¤Î¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¯¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö²Æì¤Î¼«Á³¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢°Ï©ÁöÇËÀ¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æì¤Î¼«Á³¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÂæ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£