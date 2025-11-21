ProGrade Digital Inc.は、11月21日（金）に開始した「AmazonブラックフライデーSALE」の先行セールに参加。本セールが終了する12月1日（月）まで同社製品を割引価格で提供する。

対象の45製品を通常価格の10～20％OFFで販売。最大の20％OFFとなる製品にはCFexpress 4.0 Type B GOLDカードも含まれており、導入を検討していたユーザーには好機といえるだろう。

このほかSDXC UHS-IIメモリーカード、microSDXC UHS-IIカードも20％OFFとなっているほか、SSDやカードリーダーも対象に含まれている。10月に登場したばかりの外付けSSD「PG10 Pro 16TB」も10％OFFで購入できる。

セール期間

2025年11月21日（金）～12月1日（月）

CFexpress 4.0 Type B

CFexpress 2.0 Type B

CFexpress 4.0 Type A

CFexpress 2.0 Type A

SDXC UHS-II

microSDXC UHS-II

USB4カードリーダー

USB 3.2 Gen 2 シングルスロットカードリーダー

USB 3.2 Gen 1 デュアルスロットカードリーダー

USB 3.2 Gen 2 デュアルスロットカードリーダー

USB4ポータブルSSD

USB 3.2 Gen 2対応ポータブルSSD

Thunderbolt4/USB4 HUB

GOLD 240GB：21,500円→17,200円（20%OFF） GOLD 512GB：31,400円→25,120円（20%OFF） GOLD 1TB：54,500円→43,600円（20%OFF） GOLD 2TB：99,000円→79,200円（20%OFF） IRIDIUM 400GB：33,000円→28,050円（15%OFF） IRIDIUM 800GB：62,700円→53,294円（15%OFF）GOLD 128GB：16,500円→14,025円（15%OFF）IRIDIUM 480GB：38,000円→32,300円（15%OFF） IRIDIUM 960GB：71,000円→60,349円（15%OFF）GOLD 120GB：19,800円→15,840円（20%OFF） GOLD 240GB：24,800円→19,840円（20%OFF） GOLD 480GB：34,700円→27,760円（20%OFF） GOLD 960GB：66,000円→52,800円（20%OFF）V60 GOLD：128GB：6,600円→5,280円（20%OFF） V60 GOLD：256GB：11,600円→9,280円（20%OFF） V60 GOLD：512GB：23,100円→18,480円（20%OFF） V60 GOLD：1TB：41,300円→33,040円（20%OFF） V90 IRIDIUM 128GB：16,500円→13,200円（20%OFF） V90 IRIDIUM 256GB：33,000円→26,400円（20%OFF） V90 IRIDIUM 512GB：74,300円→59,440円（20%OFF） V90 IRIDIUM 1TB：132,000円→105,600円（20%OFF）V60 GOLD 128GB：6,800円→5,440円（20%OFF） V60 GOLD 256GB：11,800円→9,440円（20%OFF） V60 GOLD 512GB：23,300円→18,640円（20%OFF）CFexpress 4.0 Type B PG5.6：16,500円→14,024円（15%OFF） CFexpress 4.0 Type A PG9.6：16,500円→14,025円（15%OFF）CFexpress 4.0 Type A PGM12：9,900円→8,415円（15%OFF）SD/microSD PGM0.5：5,000円→4,250円（15%OFF）CFast/SD PG02：13,200円→11,220円（15%OFF） CFexpress Type B/SD PG05.5：13,200円→11,220円（15%OFF） SD/SD PG08：13,200円→11,219円（15%OFF） CFexpress Type A/SD PG09：13,200円→11,220円（15%OFF）PG10 Pro 2TB：66,000円→56,100円（15%OFF） PG10 Pro 4TB：105,600円→91,080円（13.75%OFF） PG10 Pro 4TB V2：132,000円→112,200円（15%OFF） PG10 Pro 8TB V2：231,000円→196,350円（15%OFF） PG10 Pro 16TB V1：495,000円→445,500円（10%OFF） PG10.5 Pro Mini 1TB：29,700円→25,245円（15%OFF） PG10.5 Pro Mini 2TB：49,500円→42,075円（15%OFF） PG10.5 Pro Mini 4TB：90,800円→77,180円（15%OFF）PG30 500GB：16,500円→14,025円（15%OFF） PG30 1TB：23,100円→19,634円（15%OFF） PG30 2TB：41,300円→35,104円（15%OFF）PG20 Pro Hub：28,100円→23,884円（15%OFF） Thunderbolt4 Cable 40Gbps 240W 15cm：5,000円→4,250円（15%OFF）