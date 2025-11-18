¡ÖbeÆ°»ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¡×¤¬32ºÐ¤«¤é±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¼õ¾Þ¡ª·«¤êÊÖ¤·²ò¤¤¤¿¡ÖÀÄ¿§¤ÎÌäÂê½¸¡×¤È¤Ï¡©
32ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡ÈbeÆ°»ì¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÃË¤¬¡¢À¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀßÄê¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò±Ñ¸ì¤ËÀ÷¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¡È±Ñ¸ìÄÒ¤±¡É¤Î¼ÂÁ©¤È¤Ï¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö
beÆ°»ì¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤32ºÐ¤¬
±Ñ¸ì¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º»Ï¤á¤¿¤³¤È
¡¡±Ñ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ª»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤³¤Î¤È¤32ºÐ¡£¤·¤«¤â³ØÀ¸»þÂå¡¢ÊÙ¶¯¤é¤·¤¤ÊÙ¶¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÈBy the way¡É¤ä¡ÈPardon?¡É¤¯¤é¤¤¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢beÆ°»ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â2¡¢3ºÐ¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢10ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¦¤¿¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶µºà¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¾Ç¤é¤Ê¤¤¤ÇµÞ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ì´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë±Ñ¸ì¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ÅÍ×¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É±Ñ¸ìÎÏ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¬¤Þ¤º¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¥¹¥Ñ¥ë¥¿µ¤Ì£¤Ë±Ñ¸ìÄÒ¤±¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊë¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¸«¤¿¥í¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¡¢iPhone¤ÈMac¤Î¸À¸ìÀßÄê¤ò±Ñ¸ì¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢»Å»ö¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â±Ñ¸ì¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
