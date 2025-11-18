チームのメンバーがどこか他人事で、熱量が上がらない――。そんなとき、チームに“自然と好かれる人”は、メンバー一人ひとりがそのプロジェクトを「自分ごと」にできるような問いを投げかけ、チームの目的と個人のテーマが重なるポイントを探していきます。この“接点づくり”を丁寧に行うことで、メンバーの「やらされ感」がなくなり、チームに一体感がもたらされます。

では、どのような問いを投げかけると良いのか？ 400以上のチームを支援してきた組織開発の専門家が、「誰とでもうまく仕事を進められる人」がやっていることをまとめた書籍 『チームプレーの天才』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）から、そのコツを紹介します。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

チームの「やらされ感」をなくす方法

チームでプロジェクトを行う際に難しいのが、すでに決められたビジョンを「与えられる」パターンです。

ともすれば、メンバーがビジョンを自分ごと化しにくく、他人事感ややらされ感が増長され、熱量の低下、活動そのものの自己目的化や形骸化が起こります。

そうならないためには、チームと（関わる）個の接点を見いだしましょう。

接点とは、チームの命題や関心（ビジョンもその一つ）と、個人の生きるテーマなどが重なり合う部分を指します。

メンバーに投げかけたい「問い」

そのビジョンやテーマ、あるいは活動に対して次のような問いをチームに投げかけ、メンバーと一緒に考えます。

「なぜ自分（メンバー）が関わるのか」

「どこに面白味ややりがいを見つけられそうか」

「どのようなスタンスで向き合うか」

「そのチームの活動を通じて、どう自分が成長できそうか（あるいはどんな利益が得られそうか）」

チームやプロジェクトが発足するキックオフミーティングなどでメンバー同士の相互理解も兼ねて、個人ワークとグループワークを組み合わせた形式で行うのもいいでしょう。

チームやプロジェクトのメンバーのみならず、関係する人たち、たとえば他部署や社外のビジネスパートナーなどと一緒に行うのもありです。

ワークを通じてお互いの強みや、そのチームやテーマへの関わり方を知ることができますし、それにより、誰にどんなシーンで何を期待できそうかがわかるようになります。

接点を見いだすのに便利な「フレームワーク」

チーム（組織）と個人の接合部分を見いだす際に役立つフレームワーク（枠組み）の一つが「Will／Must／Can」です。

それぞれ和訳すると、「やりたいこと・ありたい姿」「しなければならないこと」「できること」です。

その活動に対してポジティブな面が思いつかないときは、各々の立場でその活動に対する「Will／Must／Can」を言葉にしてみましょう。

大川陽介さん（株式会社ローンディール）の著書『WILL 「キャリアの羅針盤」の見つけ方』に掲載されている「6Packモデル」も参考になります。

同書では「Will／Must／Can」の洗い出し方についても詳しく解説されていますので、ぜひ読んでみてください。

すぐに答えを出そうとしないで

とはいえ、普段から主体的に仕事に向き合っていたり、キャリアのことを考えていたりする人はさておき、そうでない人たちにいきなり「あなたのWillは？」「Canは？」と問うてもポカンとされることが多々あります。

「仕事とは指示どおりの作業をこなすことである」と考えている人は、いきなり「思いを持て」「思いを語れ」と言われても戸惑ってしまうでしょう。なぜなら、そのような生き方、働き方をしたことがないのですから。

グループワークなどをやってみても、うまくいかない。本人たちもなかなかピンとこないようであれば、場やタイミングを改めましょう。

すぐに答えを出そうとせず、まずはチームでの活動や体験を増やしてみてください。

徐々に自分の思いを言葉にできるようになっていくことでしょう。