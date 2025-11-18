【子育ての壁】お金の管理を教えていたのに…小3娘の“衝撃の行動”にショック【ママリ】

財布からお金を盗んでいた娘

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

小３の長女が旦那の財布からお金を盗んでいたことが発覚しました。小さい頃からよく小さいことで嘘をついたり、妹のものを全く悪気なく盗むことがあり、よく見るようにはしてきました。

学校でシャーペンを交換したとか色々交換してきたりするので何度もダメだと伝えてきましたが、治らず周りのママ友数人に聞いてみたら、うちもあるあるー💦という感じだったので、少し多めに見ていました。



でも最近すごく仲が言い訳ではないけどたまに放課後遊ぶ友達が、2-3万持ち歩いていて、親はよるの仕事のため夕飯も自分で買うし、買い物も消しゴムを箱買いするような子と関わったり、一番の友達が親のお店で働いていて5000円もらった。◯◯ちゃんはお金をこれだけ持っている等…

お金に執着がすごいので

お小遣いを増やしたり、お手伝い等で1000円程渡していましたが、明らかにおかしいと思い問いただした所発覚しました。



以前はお小遣いは数百円でしたが、その代わりよく物も買っている方で休みの日もしょっちゅう家族で遊びに行き我慢はあまりさせてないと思いますが…友達がディズニーに行ったらディズニーや旅行等をねだり、去年行ったやん(関西圏なので何回も行けない)と言うような我慢はあるかもしれませんが、特に我慢をさせてはないはずです。

友達ともよく遊びに行って家でもかなり自由にしています。



もう本当にショックすぎてどうすればいいのかわかりません。旦那から1500円程取ったみたいで、部屋を見たら知らない文具やお菓子がありました。



本当明日からどう接すればいいのか、この件はどうしたらいいのかわからなくなりました。



今日は発覚したのが11時頃で旦那が明日仕事なので30分程話して明日に持ち越す予定になりました 出典：

qa.mamari.jp

最近、ちょっと気になる行動があったという投稿者さんの長女。周りの友達の影響もあってかお金への執着が強まり、ついに親の財布に手を出してしまったようです。これは親としてショックですよね。



投稿者さんとしては欲しいものを我慢させないように気を使っていたとのこと。ただ、子どもがお金を盗ってしまったことは事実ですし、繰り返さないようにしっかりと伝える必要がありそうですよね。

娘の行動にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「周りの友達と距離を置いてはどうか」という意見がありました。

うちもお友だち絡みのお金関係で事件があり、かなりショックを受けていてタイムリーだったので思わずコメントしてしまいます💦

我が家も特に我慢はさせた覚えがないのですが、それ故に物欲モンスターと感じることがあります😥



感情的に怒るのではなく、淡々と事実を確認した後に何故ダメなのか、悪い事をしたらどうなるのかを話しました。

数日前から不審点があったので何度も確認していましたが、嘘をつかれていたことが1番ショックで悲しかったことも涙ながらに伝えました。

今後の約束事を決めて一通り話した後は普段と同じように接しています。

ただ私は気持ちの整理がつかず、娘を信じられなくなっています…



もうすぐ春休みですし、原因のお友だちとは少し距離を置いて遊ばないようにするのも一つの手かと思います。

別の子と遊んで欲しいなと言ってみます💦 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんと同じように子どもがお金関係で問題を起こしショックを受けているという方からのコメントがありました。子どもは周囲の友達の影響を受けやすいですから、素行が気になる友達とは少し遊ばないようにするだけでも変化が期待できるのかも。



他にも「先生に相談を」というコメントがありました。

うーん周りのお友達の環境がかなり悪いですよね💦

普通そんなお金だけ与えられた放置子なんていないですし。

その子たちとはあんまり遊ばないようにさせたいところですけど💦



ここで許したらそのまま悪い方向にしか行かないと思うので、厳しく指導しないといけないとは思います。

そのお友達も同じ学校なら先生とかに相談してみてもいいかもしれないですね。 出典：

qa.mamari.jp

お金を盗んだことは許されることではなく厳しく言い聞かせる必要がありますが、今の段階で発覚してよかったと前向きに捉えることもできるでしょう。今回は家庭内で起きたトラブルでしたが、これがいつ学校内、友達間のトラブルになるかはわかりません。注意喚起の意味も込めて学校に話すのも必要な対応ですね。



子どもとお金の問題に正解はなく、伝え方は試行錯誤が必要です。悩んだ時や迷った時には、親だけで解決しようとせずに学校やママ友、SNSなどさまざまな情報を集めて判断してみるといいかもしれませんね。

習い事をやめようと思うけれど…

習い事をやめたいときの伝え方について。



子どもの習い事をひとつやめようと思っているのですが、普段私が先生と顔を合わせることがないためどうやって伝えるか迷っています。

先生とのやりとりはラインを使っていますが、ラインでやめる旨を伝えるのは非常識でしょうか？ラインで話したいことがあると伝えて会って直接話す方が良いでしょうか？そこまで改まって話したらびっくりされそうな気もします💦

みなさんどうされていますか？



ちなみに習い事はくもんで、学校の宿題も増えてきて他の習い事もしているため家にいる間は毎日宿題に追われていてつらそうだからです。先生や教室には不満はないので、下の子も含めまた機会があればお願いしたいとも伝えるつもりです。 出典：

qa.mamari.jp

やめたい理由によっては直接言いにくいこともあるでしょうが、投稿者さんの場合は習い事には不満はないそうで理由も個人的なものだそう。LINEが一番慣れているし、気を使わなくて済むのかもしれません。ただ、教室への不満で辞めるわけでないなら、お互いが気持ちよく終われるような伝え方をする必要もありそうです。

伝え方にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「一度教室に電話してみるべき」という意見がありました。

LINEが気になるようであれば、一度教室に電話して、退会方法について確認されるのがいいと思います！

書類手続きとかが必要かもしれないので・・・ 出典：

qa.mamari.jp

普段のやりとりがLINEだけだとそれが一番手っ取り早く感じますが、習い事によってはやめるための手続きが別に必要なことも。電話でやめたい意思を伝えれば案内をしてもらえるでしょうから、スムーズにやめられそうですよね。



他にも「送っていった際に伝えた」という経験談がありました。

くもんの教室移動した際、送って行った際についでに伝えました😂普段は子どものみ行っていたので顔出したら何かあるなと走ってきてくれました😂💦 出典：

qa.mamari.jp

普段はLINEだけのやりとりなのに直接保護者が来たら先生としても何かあるなと察しますよね。集団の習い事だと周りの目が気になったり、先生と話をする時間がない可能性もありますが、その時にはあらかじめ「話をしたいので時間を取ってほしい」と伝えておくといいのかもしれません。



やめるということを伝えるだけではあるのですが、最後にお互いがすっきりとした気持ちで終われるように感謝の気持ちと敬意を持って伝えることが大事なのではないでしょうか。

子どもの友達に注意できない

みなさんお子さんのお友達に注意したりできますか？

私はどうしても言えません(T T)

遊びに来てくれていて勝手に冷蔵庫を開けられてヤクルトちょうだいと言われても、アパートなのに大騒ぎされてご近所さんの目が怖くても言えません(T T)

でもやっぱり言わないとダメですよね… 出典：

qa.mamari.jp

自分の子どもにはちゃんと注意できても、子どもの友達となるとどこまで注意や叱って良いものなのか悩ましいですよね。投稿者さんの場合はどうも伝えることが苦手なよう。勝手に冷蔵庫を開けるというのは、もしわが子がよそのお家でやろうとしたら絶対に注意する行動ですが、周囲の目が気になって言えないようです。

注意する？しない？さまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「言えないなら呼ばない」という意見がありました。

言えます！

言うのがその子のためにもなると思っても言えないですかね？💦



言えないなら呼ばないです！ 出典：

qa.mamari.jp

子どもたちは言わないと気付かないことがたくさんありますよね。注意することでその場は空気が悪くなったり、もしかしたら泣いてしまうこともあるかもしれませんが、言うことがその子のためであり自分たちのためになるのはその通り。



とはいえ、言いにくいという投稿者さんの気持ちも理解できます。いっそ言えないなら家には呼ばず公園や外で遊ぶことに決めたら楽になるかもしれませんね。



他にも「親同士の関係性による」という意見がありました。

親同士ほんと仲良い子には

きちんと伝えたれますが

あまり仲良くない方の子だと

だめよ～ぐらいに軽くしか言えません😵😵 出典：

qa.mamari.jp

親同士の関係性次第で子どもへ注意の仕方も変わってくるというのは現実的な意見です。親同士の面識がほとんどない場合にはきちんと言いたくても言えずにモヤモヤしてしまうこともありそうですね。



家で遊ぶ以上、その家のルールは守らなければいけませんし、それができないのであれば少し厳しいですが出禁にしてしまうというのも手。どちらにしろ、言わなければ投稿者さんのモヤモヤは伝わりませんから、ダメなことはダメと伝えたいところ。投稿者さんが言いやすい伝え方が見つかるといいですね。

