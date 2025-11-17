この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

NHK大河ドラマ「べらぼう」の第45回（2025年11月23日放送予定）について、動画タイトル『【べらぼう】ネタバレ 第４５回あらすじ詳細版 大河ドラマ考察感想 ２０２５年１１月２３日放送 第４５話 蔦重栄華乃夢噺』で、考察系ユーチューバーのトケルさんが徹底的に語った。トケルさんは、平賀玄内が実は生存しているという“生存説”を使い、一橋春貞を追い詰めるスタジオたちの策動に着目。「玄内が今、描いた絵が存在しているぞ、と世の中に知らしめることで噂を流す」と明かし、その中核となる“写楽”という画号の由来にも迫った。



動画内では、スタジオが玄内の生存説を広めるため、玄内本人が自分の名で絵を出すことは難しいとし「別の名前を考えよう」と模索。その結果として誕生したのが“東州祭シャラク”だった。「現代のイメージで“シャラクサイ”＝生意気・無礼といった意味も込めつつ、役者の個性や欠点までも容赦なく描いたありのままを映すこと―そこから名付けられた」と、トケルさんは写楽の名に込められた想いを解説。さらに「杉田源博の発言で噂に信憑性を持たせれば、写楽の正体は玄内ではないかという伝説が強まる」と指摘した。



制作現場にも触れ、「スタジオが納得するような絵がなかなか出来上がらず、絵師たちも苛立つ場面が描かれる」とし、最終的に“ありのままを写し取ることができる絵師”＝宇多麻呂の復帰が鍵になると考察。「蔦十と宇多麻呂の再結集によって、真の写楽の役者絵が生み出されていく」と、物語の軸となるクリエイターたちの関係性にも注目を寄せた。



一方で、春貞の動きや大崎の再登場、蔦十の後継問題といったサブプロットにも触れながら、「残り放送回数も少なくなり、蔦十の最期や跡継ぎの行方も見逃せない」と語るトケルさん。動画の最後には、「この動画のコメント欄に感想を書き込んで、みんなで気持ちを共有しましょう」と呼びかけ、大河ドラマ『べらぼう』の考察熱をさらに盛り上げていた。