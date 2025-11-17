白石麻衣のSTAFF公式Xが更新され、白石がサンドバッグにパンチやキックを繰り出す動画をを公開した。

【動画】パンツスーツ姿でサンドバッグにパンチする白石麻衣

■パンチを繰り返す白石の神リアクションが話題

ドラマ『恋する警護24時 season2』の第5話が11月14日に放送された。白石は、法律事務所で働く弁護士・岸村里夏役で出演中。Snow Manの岩本照が演じる主人公・北沢辰之助と“恋人未満”の関係にあるが、現在ロンドンで１年間の留学中。第5話では辰之助と電話などでのやり取りで登場し、今後の関係性の進展に注目が集まっている。

STAFF公式Xの投稿は「遠距離のストレスを発散中？な里夏ちゃん」と綴られ、撮影時のオフショット動画を公開。パンツスーツ姿の白石が黄色いサンドバッグを相手に、パンチやキックを繰り出している様子が収められている。

元気よく、ノリノリでサンドバッグに向かい合いパンチを繰り返している白石。最後は「ダーン！」と可愛い効果音を付ける姿も。しかし、「スタッフさんに見つかってちょっと恥ずかしそう」と綴られているように、撮影スタッフに見つかった瞬間、思わずサンドバッグに抱きつきながら笑顔を見せた。

SNSには「まいやんかわいすぎ」「効果音がかわいすぎる」「ニコニコ笑顔で更にかわいい」と絶賛する声が集まっていた。

■動画：パンツスーツ姿でサンドバッグにパンチする白石麻衣