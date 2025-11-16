【ディズニープラス】韓国発新作一覧：ヒョンビン、IU、チ・チャンウクら豪華スター主演作が続々登場
ディズニーの動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で今後配信されるオリジナル作品を一挙紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が13日、香港ディズニーランド・リゾートで開催された。
【画像】記事内で紹介している作品の場面写真
本イベントはウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックの主催によるもので、アジア太平洋地域（APAC）に向けたオリジナルコンテンツの戦略的展開を示す場として、14の国と地域から約400人のメディア関係者が来場。すでに配信中の作品から初解禁タイトルまで、多様なジャンルを網羅した最新情報が一挙公開された。
特に存在感を放ったのは、韓国発のディズニープラス「スター」ブランドによる最新ドラマシリーズの数々だ。韓国エンターテインメントが世界的な影響力を持つ中、同社が手がける独自のコンテンツは、アジア市場のみならず、グローバル展開を視野に入れた重要な柱となっている。
初解禁の話題作として、霊能者や占い師たちが能力を競い合うリアリティショー『占い師たちの運命バトル』（2026年上期）、スジとキム・ソンホが共演するファンタジーロマンス『幻惑の恋』（同年下期）、IU×ビョン・ウソク共演のロマンティック・コメディ『パーフェクト・クラウン（原題）』（同年上期）など、ジャンルも多彩なラインナップが明らかになった。
また、ヒョンビンとチョン・ウソンが共演するサスペンス『メイド・イン・コリア』は、シーズン1を来月、12月24日より配信。続くシーズン2の制作と2026年の配信も決定した。
さらに、BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演するトラベル・バラエティ『Are You Sure?!』シーズン2（12月3日配信）の最新ビジュアルも公開され、会場の注目を集めた。
以下の注目作がディズニープラス「スター」ブランドで独占配信される。
■『捏造された都市』（配信中）
チ・チャンウク×ド・ギョンス共演。無実の罪で投獄された男が、人生を狂わせた黒幕に復讐する極限のリベンジ・アクション。
■『ゴールドランド』（2026年上期）
『オールド・ボーイ』脚本家によるサスペンス。パク・ボヨン＆キム・ソンチョル出演。密輸組織と金塊をめぐる逃亡劇を描く。
■『殺し屋たちの店』シーズン2（2026年下期）
イ・ドンウク＆キム・ヘジュン主演、日本から岡田将生と玄理が出演。傭兵集団「バビロン」に挑むアクション・サスペンス。
■『メイド・イン・コリア』（2025年12月24日〜）
ヒョンビン×チョン・ウソンの豪華共演。裏社会を舞台に諜報員と検事が激突する、ノンストップ・チェイスドラマ。
■『パーフェクト・クラウン（原題）』（2026年上期）
IU＆ビョン・ウソク主演。王室が残る21世紀の韓国を舞台に、王子と財閥令嬢の恋を描くロマンティック・コメディ。
■『幻惑の恋』（2026年下期）
スジ×キム・ソンホ共演のヴァンパイア・ロマンス。過去の愛に取り憑かれた吸血鬼と画家の運命的な出会いを描く。
■『再婚承認を要求します』（2026年下期）
シン・ミナ×チュ・ジフン×イ・ジョンソク×イ・セヨン豪華共演。愛と権力が交錯する宮廷ロマンス。
■『占い師たちの運命バトル』（2026年上期）
『白と黒のスプーン』制作陣によるリアリティ番組。占い界の異能者たちが“本物”であることをかけて競い合う。
