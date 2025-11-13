2025年11月13日、香港にてディズニープラスのメディア向けラインナップ発表イベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025（Disney+ Originals Preview 2025）」が開催されます。

アジア太平洋（APAC）地域から生まれる多彩なオリジナル作品のラインナップが紹介される、今年最大級のイベントです。

そのディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025に『SHOGUN 将軍』シーズン2 チームが登壇しました☆

ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025『SHOGUN 将軍』シーズン2

「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」は、ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」で今後配信予定の作品ラインナップを紹介するイベントです。

特に、日本および韓国発の作品ラインナップを中心に、アジア太平洋（APAC）から生まれる多彩なオリジナル作品が紹介されます。

1600年の日本を舞台に、「吉井虎永」の生存をかけた戦いを描き、2024年の第76回エミー賞でFX史上最多となる18部門を受賞した『SHOGUN 将軍』。

日本人俳優として初めてドラマシリーズ部門主演男優賞を受賞した真田広之さんをはじめ、制作陣が再び集結します。

シーズン2は、シーズン1の出来事から10年後を舞台に、また異なる世界から来た2人の男の運命が絡み合う物語が紡がれます。撮影は2026年1月に開始される予定です。

2025年11月13日の夕方には、本イベントにて『SHOGUN 将軍』シーズン2のプレゼンテーションも実施。

このプレゼンテーションには、主演、そして今回エグゼクティブプロデューサーに昇格されたの真田広之さんが登壇。

さらに、真田さんと共にエグゼクティブ・プロデューサーを務めるジャスティン・マークスさん、

レイチェル・コンドウさんも登壇しました。

イベントでは、エグゼクティブプロデューサーのジャスティン・マークスさんから、シーズン2の新たなキャスト陣が発表されました。

「綾」役の水川あさみさん、「日向」役の窪田正孝さんをはじめ、金田昇さん（「秀信」役）、榎木孝明さん（「伊藤」役）、國村隼さん（「郷田」役）ら実力派キャストが新たに参加します。

マークスさんは、シーズン1で多くのキャラクターが命を落としたため、新しいキャストが必要だったとユーモアを交えつつ、「本当にワクワクする素晴らしいキャラクターが登場します」と期待を語りました。

あわせて、シーズン1からの続投キャストも発表されました。

主演の真田広之さん（「吉井虎永」役）のほか、「按針」役のコズモ・ジャーヴィスさん、「落葉の方」役の二階堂ふみさん、「戸田広勝」役の阿部進之介さん、「樫木央海」役の金井浩人さん、「桐の方」役の洞口依子さん、「マルティン・アルヴィルト司祭」役のトミー・バストウさん、「吟」役の宮本裕子さん、「佐伯信辰」役の奥野瑛太さん、「お菊」役の向里佑香さんが再び集結します。

10年後の世界を描くシーズン2への挑戦

シーズン2の舞台が10年後となることについて、ジャスティン・マークスさんはその意図を説明しました。

「シーズンごとに制作時間がかかるため、逆にこの10年後というジャンプを使うことで、改めてキャラクターに出会えるような、この10年間、彼らの人生がどんなものになったのかを発見するような体験になればと思っています」とコメント。

さらに、「『SHOGUN 将軍』はサーガです。シーズン2では、シーズン1と同じように大変壮大で美しい、そして全く想像しえないようなところから来るラブストーリーも描かれます。同時に、戦とその代償の物語でもあります」と、新シーズンの壮大なスケールを予告しました。

主演＆プロデューサー 真田広之さんが語る想い

シーズン1で歴史的なエミー賞主演男優賞に輝いた真田広之さんは、改めて受賞の驚きを語りました。

「プロデューサーとして、そして主演俳優としてトロフィーをいただけるということは、撮影していた時は想像もしえないことでした」

と振り返ります。

シーズン2に向けては、「もちろんプレッシャーは感じております。けれども、素晴らしいシーズン1から引き続いているチームワーク、さらに加わる新キャストがいます。感じているプレッシャーを逆に強さに変えて、より良いシーズン2を作っていきたいと思っています」と力強く意気込みを述べました。

10年後の「吉井虎永」については、「彼も年齢を取ってますし、もう少し物静かになっていると思います。まあ脚本によりますけどね」と笑顔を見せました。

日本の若き才能へのメッセージ

イベント終盤の質疑応答では、日本の俳優やクリエイターへのアドバイスを求められる場面も。

真田さんは、「この作品の成功は、日本の俳優やクリエイターだけでなく、アジア太平洋地域を代表する各国の若い才能にチャンスが広がったと思います」と述べました。

さらに、「昔は夢だと言われていたことが、やれば叶うこともあるんだというメッセージになったのではないでしょうか。夢はもう大きい方がいい。とにかく自分にチャンスが回ってきた時に慌てないように、今からいろんなことを身につけていただければ、いつでもまたこういうチャンスが来ると思います」と、熱いエールを送りました。

最後に真田さんは「歴史で何が起こったかを知っている方でも、新鮮に驚いて興奮していただける“ひねり”が入っていますので、ぜひ期待していただきたいと思います」とシーズン2への自信をのぞかせました。

歴史的快挙を成し遂げたチームが再び送り出す『SHOGUN 将軍』。

新たなキャストを迎え、10年後の世界でどのような物語が描かれるのか、期待が高まります。

ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025『SHOGUN 将軍』シーズン2 プレゼンテーションのレポートでした。

