アン・ハサウェイ＆メリル・ストリープ主演、大ヒット映画『プラダを着た悪魔』（2006）の続編『プラダを着た悪魔２』が、2026年5月1日（金）に日米同時公開されることが決定した。このたびティザー予告編＆ポスターも到着している。

時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』。ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレア（アン・ハサウェイ）は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントとして、完璧主義で厳しい彼女のもとで目まぐるしい日々を送ることに。慣れないファッション業界や、“悪魔”のようなミランダの理不尽な要求に自分を見失いそうになりながらも、アンドレアは努力と挑戦によってミランダの信頼を勝ち得ていく──。

目を奪われるほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感できるアンドレアの成長ストーリーまで、人生のきらめきが詰まった本作は、世界中の女性たちの憧れの存在に。劇場公開から20年近く経った今もなお、“オシャレと仕事のモチベーション”として、多くの観客に大きなパワーを与え続けている。

『プラダを着た悪魔２』の最新映像は、マドンナが歌う前作のテーマソング「Vogue」にのせ、フロアにハイヒールの音を響かせる一人の女性からはじまる。夢のためミランダのもとを去ったアンドレアと、彼女の人生を大きく動かしたミランダが再会し、「久しぶりね」と微笑み合う。自信にあふれ、美しさに磨きのかかった二人の表情が印象的だ。ゴージャスなパーティやハイファッションのショー、美しいドレスなど、前作を思わせるスタイリッシュな仕上がりとなっている。

(C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

出演者には、前作でゴールデングローブ賞主演女優賞（ミュージカル／コメディ部門）を受賞したミランダ役のメリル・ストリープ、アンドレア役で世界中を虜にしたアン・ハサウェイが夢の再共演。そのほか、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、トレイシー・トムズ、ティボー・フェルドマンも続投する。監督のデヴィッド・フランケル、脚本家アライン・ブロッシュ・マッケンナのタッグも復活する。

いつの時代も輝き続ける『プラダを着た悪魔』。“Everybody wants this”──自分をもう少し輝かせたくなる、明日のモチベーションを上げてくれる、特別な映画体験が待っている。

映画『プラダを着た悪魔２』は2026年5月1日（金）に日米同時公開。