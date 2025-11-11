お題は「ラクだけどラフじゃない」スタイリストが買ったスタイル良く穿けるパンツ





パンツの中でもとくにいい「スタイリストの選りすぐり」

見た目はシンプルでも、穿いてみると全然違う。数多くの服に日々、触れているスタイリストたちが選んだ「最優秀パンツ」は？







脱力しすぎない直線的なシルエット

グレーニットパンツ／Gongdid Design（エリオポール代官山） 「立体感のあるハリのあるリブ生地。レッグラインを拾わずにすとんと落ちる縦落ち感によって、すらりとした姿がかないます」（岩田さん）







「細すぎない」万能なシガレットパンツ

黒シガレットパンツ／AKTE スキニーのように脚線が浮き彫りにならず、ストレートよりもスレンダーな足首部分に少しだけゆとりを出したシルエット。「ぴったりしないスキニー感覚で穿ける、絶妙シルエット。見た目を引き締めるスレンダーな形ながら、締めつけることなく脚のラインをまっすぐに見えます」（渡邊さん）







細部までこだわって作られた完璧な1本

ワイドパンツ／チノ（モールド） 「股上が深めで動きやすい。だけどルーズに見えず自然と腰位置も上がって見えて、脚線もキレイに見えるハイウエスト。辛口な雰囲気が漂って、合わせるトップスがシンプルでも高感度な仕上がりに」（樋口さん）







（パンツのプライスなど詳細へ）

≫【全20本の一覧へ】 これぞ選ばれた1本！ 人気スタイリストたちが選んだ「パンツの中でもとくにいい」新名品