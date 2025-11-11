川とのふれあい公園

神奈川県寒川町で「さむかわ冬のひまわりfestival」が開催される。開催日は11月の土・日・祝日を中心とした指定日。「さむかわひまわり畑」と「川とのふれあい公園」の2会場で実施する。

初冬の風物詩として開始から10年目を迎えたイベント。夏の花のイメージが強いひまわりが咲く景色を楽しめる。寒川町の温暖な気候を生かして冬に温もりを感じられるよう企画した。「冬のひまわり」は、夏のひまわりより“小ぶり”なのが特徴という。

冬のひまわり

メイン会場のさむかわひまわり畑には、約3,000㎡に約10万本のひまわりが咲き誇る。イベント期間中は見晴台や記念撮影スポットを特設。ひまわりの摘み取り体験や、地場野菜の販売も行う。

川とのふれあい公園では、冠雪の富士を背景に約3万本のひまわりが鑑賞できる。

さむかわひまわり畑

川とのふれあい公園

冬のひまわりの見頃は11月中旬から下旬にかけて。上記2会場のほかでも、町内のいろいろなところで見られるという。

会場マップ

開催日

2025年11月15日（土）、16日（日）、17日（月）、22日（土）、23日（日・祝）、24日（月）、25日（火）



開催時間

10時00分～14時00分



会場

さむかわひまわり畑

※私有地のため、上記日時以外は立ち入れない

川とのふれあい公園

参加費

※メイン会場（さむかわひまわり畑）のみ

協力金： 高校生 以上100円 摘み取り体験：5本まで200円