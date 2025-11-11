

（上段左から）仁村紗和、金子大地、川島鈴遥（中段左から）主演・中島裕翔、緒形直人徹。事件の指紋鑑定に関わった主任鑑定官・廣川光昭役に渡辺（下段左から）渡辺いっけい、五頭岳夫、益岡徹（C）WOWOW

主演・中島裕翔×監督・松本優作で送る、1月10日午後10時スタート「連続ドラマＷ シリウスの反証」のメインキャスト、仁村紗和・金子大地・緒形直人らの出演が決定した。さらに、本作の映像を初公開する。

【動画】公開された「シリウスの反証」特報映像

このドラマは、社会派ミステリー作品を数多く手掛ける人気作家・ 大門剛明の同名小説が原作。25年前に岐阜県郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む弁護士たちの戦いを描く。

主人公の弁護士・藤嶋翔太を演じる中島に加えて、豪華俳優陣の出演が決まった。藤嶋とともに死刑判決の再審請求に挑む、冤罪救済支援団体「チーム・ゼロ」のリーダー・東山佐奈役に仁村紗和。藤嶋とは高校以来の親友で「チーム・ゼロ」のムードメーカーでもある弁護士・安野草介役に金子大地。そして25年前の事件で死刑を求刑し、現在は岐阜地検のトップに君臨する検事正・稗田一成役を緒形直人が演じる。

さらに、死刑執行の権限を持つ法務大臣の鈴木良蔵役に益岡徹。事件の指紋鑑定に関わった主任鑑定官・廣川光昭役に渡辺いっけい。事件の犯人とされた死刑囚・宮原信夫役に五頭岳夫。そして藤嶋と出会う郡上市内の喫茶店員・棚瀬梨沙子役に川島鈴遥が決定。

加えて指紋鑑定官・志村寛文役に近藤芳正、加害者家族として生きてきた宮原の息子・塚田信也役に吉村界人、宮原の確定審を担当した弁護士・大坪志郎役に綾田俊樹といった実力派俳優が集結し、立場や正義が異なる人物を体現する。

かねてから数々の問題点が指摘されている「再審制度」。「袴田事件」や「福井女子中学生殺人事件」など、近年再審無罪判決が相次いでおり、注目を集めているこの問題に、それぞれの正義がどう向き合うのか。俳優陣の熱演に期待が高まる。

また、特報映像が完成。この度、本作の映像を初公開する。冤罪被害者救済のため、過去のトラウマと葛藤を抱えながらも、事件の真相を手繰り寄せ、司法の厚い壁を乗り越えようともがく藤嶋を演じる中島と、映画『Winny』で実際に起きた事件をリアルかつ繊細に描き上げ、感動と話題を呼んだ気鋭・松本優作が監督を務める本作。25年前、風光明媚な岐阜県郡上八幡の地で、日本三大盆踊りの一つである“郡上おどり” の夜に起きた一家惨殺事件の驚くべき真相とは―。果たして藤嶋たちは冤罪救済のために司法の壁を乗り越えられるのか―。