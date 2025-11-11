約508万円！ “12年目の進化”遂げたホンダ“新”「オデッセイ」公開！ 全長4.8m級の「ちょうどいいサイズ」＆デカいサンシェード採用の「新モデル」が販売店でも話題に
新オデッセイ登場！
ホンダは2025年11月6日、高級ミニバン「ODYSSEY（オデッセイ）」の一部改良モデルを発表しました。
今回は、快適性と質感を高めた内容となっていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。
オデッセイは1994年に初代モデルが登場し、ミニバン市場の先駆けとして人気を集めてきました。現行モデルは2013年に登場した5代目にあたり、2023年には一部改良が実施されるなど進化を続けています。
ボディサイズは全長4860mm×全幅1820mm×全高1695mmで、3列シートの7人乗り。ホンダ独自の超低床プラットフォームにより、広々とした室内空間と安定した走行性能を両立しています。
外装は、ワイドで厚みのあるフロントマスクに水平基調のメッキバーを配し、存在感と高級感を演出。
内装では、2列目にオットマン付き電動リクライニングシートを採用し、シートヒーターやUSBチャージャーなども全車標準装備。また折りたたみ式センターテーブルやミニテーブル付きアームレストも備えています。
パワートレインは2リッターエンジン＋2モーターを組み合わせた「e：HEV」を搭載。トランスミッションは電気式無段変速機（CVT）、駆動方式はFF（前輪駆動）です。
静粛性と力強い加速を両立し、WLTCモード燃費は最大19.9km／Lを記録。モーターの最高出力は135kW（184PS）です。
安全装備には、「Honda SENSING」を全車標準装備。衝突軽減ブレーキ、車線維持支援、アダプティブ・クルーズ・コントロールなど、先進運転支援機能が揃っています。
今回の一部改良では、ユーザーからの要望に応え、2列目大型ロールサンシェードが全グレードに標準装備されました。
また日本初採用の新色「ダイヤモンドダスト・パール」が「e：HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION」グレードに追加設定。さらに、各グレードのカラーラインナップも一部変更されています。
新オデッセイの車両価格（消費税込）は、508万6400円から545万500円です。
※ ※ ※
販売店では、さっそく好意的な反響が広がっています。
都内販売店スタッフは、「2列目のロールサンシェード標準化は、ファミリー層にとって安心感が大きいようで、『これがあるなら選びたい』という声もいただいています」と話していました。
別店舗では、「ブラックエディションの質感が好評です。見た目の高級感で検討してくださるお客様もいます」と話し、新色も注目されているようです。
今回の改良により、オデッセイは快適性・質感・走行性能において磨きがかかり、ファミリー層から上質志向のユーザーまで幅広く支持を集めています。