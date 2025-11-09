人気スタイリストに聞いた「しっくりこない」を解決する「オシャレに見える力の抜き方」

見せるのではなく「見える」樋口さんのコーディネート理論

見せるのではなく「見える」。そんなさりげないワザが効いたスタイリングで、毎号反響を呼ぶスタイリスト・樋口かほりさん。過去に手がけたスタイリングをもとに、そのファッションセオリーをあらためて解剖。リアリティのあるスタイルを生み出すうえで大切にしている「言葉」をワードローブづくりのヒントに。







【担当スタイリスト・樋口かほりさん】

ベーシックなアイテムを軸としながら、女性らしい小ワザを効かせたスタイリングが大人気。忙しく動きまわる日々をオシャレに過ごせる、リアリティのあるアイテム選びに定評。





【デニムは前より後ろ】

「ヒップやパッチなど、服の中でもとくにデニムは後ろが絵になる服。右の写真はヒールまで赤いサンダルにしたり、ヘアにリボンを飾ったり。顔が見えないぶん「何が好きな人か」を感じさせる後ろ姿を意識的に表現しました」（樋口さん）







【赤はとっておく】

「いつもはベーシックな色を好む人が、ある日突然赤をさらっとまとう姿には、ドキッとさせられるものがある。だから私の中では、赤＝いざというときの色。シンプルなデザインを選ぶなど、無理のない取り入れ方が大事だと思います」（樋口さん）







【白は派手な色だから】

「清潔感や知性のある白は、同時に緊張感のある色。白シャツなど正統派なものだとその印象はさらに高まる。ALL白ならなおさら。Tシャツやあえてストラップつきのパンツなど、なるべく「隙がある白」を選んでいます」（樋口さん）





【コーディネートの画像・全26スタイル】≫シンプルのよさはいろいろある「コーディネートは力ませない」人気スタイリストに聞いた「力の抜き方」